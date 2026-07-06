Premijerov seksistički ispad zgrozio javnost: Komentirao poznatu pjevačicu

Australski premijer Anthony Albanese ispričao se zbog komentara koje je u intervjuu za podcast Bush Deep prošli tjedan iznio o pop zvijezdi Kylie Minogue.

Podcastu vodi komičarka Nikki Osborne, s tijekom 20-minutnog intervjua pitala ga je bi li "spavao, oženio se ili izlazio" s Minogue, glumicom Nicole Kidman ili zabavljačicom Rhondom Burchmore.

Nakon što je isprva pokušao izbjeći pitanje, Albanese je rekao "O, Kylie, očito".

Kylie Minogue Foto: Afp

Brzo ga je dočekao val osuda, pri čemu je jedan zastupnik njegove izjave nazvao potpuno neprimjerenima, a drugi je dodao da su "nepoštovanje prema ženama... i omalovažavanje dužnosti premijera".

Osborne, koja je poznata po objavljivanju humorističnih skečeva na YouTubeu, pokrenula je svoju seriju podcasta ranije ove godine. Na stranici se opisuje kao "krajnje neprimjerenu novinarku" koja postavlja pitanja koja se nitko drugi ne bi usudio.

Izjave su izrečene tijekom intervjua koji se održao u službenoj rezidenciji premijera u Canberri, a koji je objavljen krajem prošlog tjedna, piše BBC.

"Nosila je dvije dinje"

Nakon što je Osborne prvi put postavila pitanje, Albanese, koji se u studenom oženio svojom partnericom Jodie Haydon, isprva je odgovorio: "Upravo sam se oženio, tek sam šest mjeseci u braku."

Ali nakon što ga je Osborne "pogurala", dodao je: "O, Kylie, očito."

"Oženio bi se Kylie, spavao s njom i izlazio s njom?", pitala je Osborne.

"Sve navedeno. Ona je sjajna", rekao je Albanese.

Zastupnik stranke Community Strong, Zali Steggall, rekla je da su primjedbe potpuno neprimjerene, dodajući da "mora naučiti suprotstavljati se, voditi primjerom i proglasiti to seksističkim".

Richard Marles, koji obnaša dužnost premijera dok je Albanese u posjetu Pacifiku, rekao je za ABC da je vlada potpuno predana uzdizanju položaja žena u društvu.

"S vremena na vrijeme očito dajemo drugačije intervjue od ovoga sada, ali mislim da je druga stvar koju ovdje treba istaknuti da je vlada koju premijer vodi prva u povijesti koja je imala ravnopravnost u pogledu broja muškaraca i žena u kabinetu", rekao je Marles u emisiji Radija National Breakfast.

Albanesea su također pitali o najgorem poklonu koji je dobio na putovanju u inozemstvo. Rekao je da je čudan, ali zapravo prilično dobar poklon stigao od japanske premijerke Sanae Takaichi koja je donijela dvije dinje (dinje su u engleskom slengu eufemizam za ženske grudi).

"Je li upravo ušla izgledajući kao Pamela Anderson?", komentirala je Osborne, dok se Albanese nasmiješio i mahao rukama pred prsima.