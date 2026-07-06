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Premijerov seksistički ispad zgrozio javnost: Komentirao poznatu pjevačicu

Piše V. S., 06. srpnja 2026. @ 07:54 komentari
Anthony Albanese
Anthony Albanese Foto: IMAGO/PanoramiC
Anthony Albanese gostovao je u podcastu komičarke Nikki Osborne. Intervju je izazvao široku osudu javnosti.
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