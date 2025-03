Fotografije najbolje pokazuju posljedice devetomjesečnog boravka u svemiru. Liječnici kažu kako bestežinsko stanje dovodi do otežane cirkulacije što može stvoriti niz problema u našem tijelu.



"Kad nema cirkulacije apsolutno probava se usporava jer ne funkcionira kako treba a jedan od prvih znakova usporavanja probave je izostanak apetita i to se onda odražava na tome da oni gube na tjelesnoj masi", objašnjava dr. Neven Ljubičić, specijalist gastroenterolog.

Dodaje, nakon povratka na Zemlju astronauti su otežano hodali što je i normalno jer mišići oslabe. Nakon povratka u gravitacijsko područje krv se naglo vraća u sva ona mjesta u tijelu gdje se prije uskratila.

"Kada se krv vraća može rezultirati nastanku čitavom nizu tromboza, mi ne znamo što imamo - pojedine aneurizme, proširenja malenih krvnih žilica. Vidim da oni imaju svi odreda problema s vidom a neki su ako se ne varam naveli i probleme kognitivnih funkcija što je ozbiljnija priča", kaže dr. Neven Ljubičić, specijalist gastroenterolog.

Oksidativni stres, gubitak kolagena, sve to dovodi do promjena koje nastaju na tijelu u uvjetima u kojima su bili Butch Wilmore i Suni Williams. Popularizator svemirskih istraživanja Radonić kaže da su oni svemirski veterani, a bilo je i onih koji su duže boravili u svemiru.



"Ruski astronaut i liječnik Valerij Polakov ostaje u svemiru 437 dana, to je bila njegova druga misija, ali najduža kao jedna misija, s tim da je on u 80.godini umro, on je znači još živio preko 20 godina nakon tog rekordnog leta. Inače, znamo da nastaju problemi sa distrofijom mišića, gubi se sadržaj kalcija u kostima, ali to se polako obnavlja nakon povratka na Zemlju", kaže Ante Radonić, popularizator svemirskih istraživanja.

Sada ih čeka oporavak, a kod astronauta je uobičajeno, kaže Radonić, da nakon godinu, dvije budu spremni za ponovni odlazak u svemir.

Pročitajte i ovo STRANAČKI TEŠKAŠI U izbornoj utrci sve više poznatih kandidata: Tko će donijeti "novi zrak" u Vukovaru, Zagrebu, Puli i Splitu?

Pročitajte i ovo RAT U UKRAJINI Pitanje sigurnosti: Zemlje članice slažu se da Europu treba naoružavati, ali ne i oko ovoga