Ove snimke smatrale su se nemogućima u svemiru, no sada su postale stvarnost

Buduća istraživanja svemira neće ovisiti samo o raketama i kolonijama, nego i o nečemu puno manje spektakularnom – mogućnosti dijagnosticiranja ozljeda i bolesti bez oslanjanja na liječničku pomoć sa Zemlje. Novo istraživanje pokazalo je da su astronauti prvi put ostvarili dosad nezamisliv uspjeh snimivši dijagnostički kvalitetne rendgenske snimke vlastitih tijela tijekom boravka u Zemljinoj orbiti.

Istraživanje, objavljeno u časopisu Radiology, predstavlja prve uspješne dijagnostičke rendgenske snimke snimljene tijekom neke svemirske misije. "Na više je načina djelovalo povijesno. Sama činjenica da se to dogodilo promijenila je budućnost svemirske medicine i svemirskih misija. U jednom je trenutku ono što je dotad bilo nemoguće postalo moguće", izjavila je za ScienceAlert Sheyna Gifford, istraživačica svemirske medicine u Klinici Mayo, jednoj od vodećih američkih zdravstvenih i znanstveno-istraživačkih ustanova.

Desetljećima je ultrazvuk bio jedina praktična metoda medicinskog snimanja dostupna astronautima, jer se prijenosna ultrazvučna sonda može prisloniti izravno uz tijelo i koristiti u uvjetima bestežinskog stanja. Nasuprot tomu, rendgenski sustavi tradicionalno zahtijevaju precizno poravnanje pacijenta, detektora i izvora rendgenskog zračenja te potpuno mirovanje tijekom snimanja, zbog čega se njihova uporaba u orbiti dugo smatrala nepraktičnom.

Od ideje do orbitalnog leta

Razvoj minijaturnih rendgenskih uređaja na baterijsko napajanje s vremenom je promijenio takvu procjenu. "Promjena bi bila značajna: brža, točnija i bezbolna dijagnoza. Rendgensko snimanje jedan je od najmoćnijih dijagnostičkih alata u suvremenoj medicini zbog svoje brzine, točnosti i činjenice da ga može koristiti širok krug zdravstvenih djelatnika", naglasila je Gifford.

"Rendgensko snimanje u svemiru može sumnju na prijelom pretvoriti u potvrđeni prijelom u manje od minute", Dodala je..

Nakon što su 2022. godine dokazali da je postupak izvediv tijekom paraboličnog leta (let visoko u atmosferi gdje se na par minuta posada nalazi u bestežinskom stanju), znanstvenici su ga primijenili na civilnoj misiji Fram2 tvrtke SpaceX tijekom polarnog orbitalnog leta svemirske letjelice Resilience u trajanju od tri i pol dana.

Odlični rezultati

Radiolozi na Zemlji neovisno su potvrdili da su sve snimke dosegnule dijagnostičku kvalitetu. "Godine 2022. udružili smo se s komercijalnom tvrtkom za rendgensku tehnologiju kako bismo kupili dva mjesta na paraboličnom letu tvrtke ZeroG. Kada je gravitacija nestala, odlebdjeli smo sa svojih sjedala, podignula sam ruku i tako je nastala prva digitalna rendgenska snimka u izmijenjenim gravitacijskim uvjetima", prisjetila se Gifford.

"Desetljećima su znanstvenici vjerovali da će rendgensko snimanje u bestežinskom stanju zbog stalnog pomicanja pacijenta i opreme neizbježno rezultirati zamućenim snimkama. Naše rješenje? Snimiti sliku doista, doista brzo", objasnila je Gifford.

Najlakše je bilo snimiti šake i podlaktice, dok su snimke prsnog koša, trbuha i zdjelice bile nešto slabije kvalitete, ali su i dalje premašivale prag potreban za dijagnostičku uporabu. Znanstvenici su također zaključili da bi prijenosni rendgenski sustavi mogli služiti za pregled opreme svemirskih letjelica radi otkrivanja skrivenih oštećenja metodom nerazornog ispitivanja.

U budućnosti bi analiza snimaka uz pomoć umjetne inteligencije mogla pomoći posadama tijekom misija u dubokom svemiru, kada radiolozi sa Zemlje neće moći pružiti trenutnu stručnu potporu. Istodobno, za buduće misije prema Mjesecu i Marsu bit će potrebno razviti robusnije rendgenske sustave, koji će izdržati zahtjevnije uvjete rada.