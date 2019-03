Anto Nobilo, bivši član odvjetničkog tima Davora Dragičevića izjavio je kako Dragičević ni za jednu optužbu za smrt svog sina nije dao nikakav dokaz.

"Sve što je rekao Davor Dragičević palo je na plodno tlo. Prve reakcije su bile pozitivne, no to se pretvorilo u politički pokret koji je trebao zatresti Dodika i Republiku Srpsku. Ni to nije veliki problem, ali na kraju se dogodio fake news kojim su mobilizirane narodne mase", kazao je Nobilo za bosansku Face TV.

Izjavio je kako se iz pravničkog tima povukao jer se "istraga o smrti Davida Dragičevića koristi za političke ciljeve".

"Kad s lažnim tvrdnjama mobiliziraš narod zbog političkih ciljeva, a gdje ti je istraga samo alat, ja sam se povukao. To nije moj rat. Ja sam stranac u BiH, ne bavim se politikom, a ne želim biti negdje gdje se lažne informacije plasiraju. Nažalost, vi novinari nikad niste provjerili ni jednu njegovu tvrdnju. Kažete meni da opstruiram istragu, nikad ga niste pitali na temelju čega to tvrdi. Što sam ja napravio, tužitelj nam je dao cijeli spis. Sugerirali smo što treba napraviti, ali mi ne vodimo istragu, nemamo te ovlasti. Ja nisam mogao opstruirati istragu kad je ne vodim. Mene postupak više ne interesira, ali slučaj Dragičević bit će jedna od najvećih obmana u povijesti BiH", kazao je Nobilo.

Podsjetimo, posmrtni ostaci mladića Davida Dragičevića bit će idućeg tjedna ekshumirani s groblja u Banjoj Luci i premješteni u Austriju kako bi tamo po želji njegovih roditelja bili ponovo i trajno pokopani, najavio je u srijedu obiteljski prijatelj i pripadnik prosvjedne skupine "Pravda za Davida" Slobodan Vasković.

Njegovi roditelji prijavili su kako je nestao u noći između 17. i 18. ožujka 2018., a Davidovo tijelo pronađeno je 23. ožujka na ušću rječice Crkvene u Vrbas.

Policija i sudski patolog odmah nakon toga su ustvrdili kako je riječ o nesretnom slučaju, no informacije koje su se naknadno otkrile pobudile su sumnje u njihove nalaze, a obitelj i prijatelji inzistirali su na tvrdnji da je David najprije otet te potom zlostavljan i na kraju brutalno ubijen.

Istraga o ovom slučaju traje i danas, a na valu nezadovoljstva koje je zbog toga nastalo uslijedili su prosvjedi protiv vlasti u Republici Srpskoj, koje je entitetska policiija ugušila silom potkraj prosinca prošle godine.