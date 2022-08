Na sjeveru Kosova malo je nedostajalo da izbiju nasilje i sukobi između Srba i Albanaca. Iako se napetosti tijekom dana smiruju, Beograd i Priština međusobno se otpužuju za izazivanje problema oko novog režima na graničnim prijelazima. Premijer Kosova Albin Kurti odgodio je spornu odluku za mjesec dana i to nakon intervencije SAD-a.

Reporter Dnevnika Nove TV Ivan Kaštelan razgovarao je o napetostima na Kosovu s Antom Leticom s Instituta za istraživanje hibridnih sustava.

Pitanje je zašto Aleksandar Vučić sada ovo radi. Iz redova njegovih najbližih suradnika posljednjih dana čujemo čak i neke Putinove apele o denacifikaciji Balkana.

"Vučić malo provocira, malo kuka. U ovom slučaju provocira - problem na Kosovu napravio je iz nekoliko razloga. Svojim biračima i građanima Srbije želi pokazati da je on neki faktor u regiji. On napravi problem pa onda njegovi terijeri izađu i prijete. Onda se on pojavi kao rješenje problema.

Druga stvar, on ima problem sa sastavljanjem Skupštine odnosno vlade, iako je premoćno pobijedio na izborima u Srbiji.

Treće, mora konačno odlučiti nakojoj će stolici sjediti - hoće li ići u pregovore i približavanje EU-u ili će ostati u zapećku? Ako ne provodi sankcije protiv Rusije, nema pregovora. Ako podrži te sankcije, onda nema podrške Rusije i Srbija je u velikim problemima oko energenata.

Dalje, on na ovaj način pokušava, po meni, oživjeti načelni dogovor između njega i Thacija u Bruxellesu o zamjeni teritorija - sjever Kosova za dio južne Srbije, a na što međunarodna zajednica nije pristala.

To su na unutarnjem i vanjskom planu stvari zašto on to forsira. Možda nisam u pravu, ali ne bih zanemario ni činjenicu da je ovo možda instrumentalizirano od nekih proruskih elemenata, da bi se na zapadnom Balkanu dodatno usložila situacija i da se interes javnosti, posebno velikih sila, prebaci s Ukrajine na zapadni Balkan", kazao je Letica.

Na upit vjeruje li da bi moglo doći do dogovora Beograda i Prištine u Bruxellesu, odakle pozivaju na sastanak, kaže: "S obzirom na startne pozicije Kurtija i Vučića, zasad ne vidim bitan pomak. Međunarodna zajednica bi trebala izvršiti veliki pritisak i na jednu i na drugu stranu. Moralo bi doći do nekih kompromisa, koji bi možda doveli do smirivanja situacije, ali bi ostalo žarište sukoba jer nitko ne bi bio zadovoljan takvim kompromisom".

