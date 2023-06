VIDEO Mračni bezdan: Zastrašujuća animacija koja pokazuje koliko je zapravo dubok ocean

Titan, podmornica s peteročlanom posadom, zaronila je u Atlantski ocean ne bi li svaki od putnika po cijeni od 250.000 dolara vidio olupinu Titanica.

U nedjelju su izgubili svaki kontakt s nadmorskim svijetom, a za njima se traga do otprilike četiri kilometra dubine.

Olupina Titanica koji je potonuo prije 111 godina nalazi se na oko 3700 metara dubine, a koliko je to zapravo duboko pokazuje i animacija koja se proširila društvenim mrežama.

Usporedbe radi, Kip slobode bio bi na 93 metra dubine, Eiffelov toranj na 324 metra, Burj Khalifa na 829 metra.

Prosječna dubina Sredozemnog mora je 1500 metara, a to nije ni blizu dubine nestale podmornice.

Rekreativni ronioci ne idu ispod 40 metara dubine.

TITANIC #OCEANGATE UPDATE: With less than 40 hours of oxygen left, How DEEP is the 5 passenger sub? Somewhere around 3700 Meters, where the Titanic is.

