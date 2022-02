Angel Dzhambazki iz bugarske nacionalističke stranke VMRO pozdravio je prisutne ubrzo nakon što je vrlo strogo branio vladavinu prava u Mađarskoj i Poljskoj.

Bugarski zastupnik u Europskom parlamentu u srijedu je dignuo ruku u nacistički pozdrav u dvorani Europskog parlamenta u Strasbourgu. Dogodilo se to nakon što je govorio tijekom rasprave o vladavini prava u Poljskoj i Mađarskoj.

Angel Dzhambazki iz bugarske stranke VMRO pružio je desnu ruku ispred sebe prije izlaska iz dvorane na snimci debate. VMRO je u skupini europskih konzervativaca i reformista (ECR) u Europskom parlamentu.

"Nikada vam nećemo dopustiti da nam govorite što da govorimo i radimo. Živjeli Orban i Fidesz, živio Kaczynski i PiS, živjela Bugarska i naša nacionalna država", rekao je Dzhambazki tijekom rasprave.

"Živjela Europa naroda", zaključio je.

Na Twitteru je također opisao kao "odvratnost" odluku Europskog suda pravde u kojoj se potvrđuje mehanizam za blokiranje sredstava zemljama u kojima postoje kršenja vladavine prava. Stanje vladavine prava u Mađarskoj i Poljskoj dugo je bilo sporno pitanje unutar Europske unije.

Potpredsjednica Europskog parlamenta, Talijanka Pina Picierno, rekla je da će institucija "provjeriti kamerama što se dogodilo, da vidi je li fašistički pozdrav prisutan ili ne".

"Ni na koji način ne dopuštamo fašističke geste i simbole. Ako je to učinjeno, to je krajnje ozbiljno i bit će poduzete sankcije", upozorila je.

"Europski parlament je živi spomenik demokracije protiv barbarstva i fašizma", dodala je.

Manfred Weber, njemački europarlamentarac iz Europske pučke stranke (EPP) i Kršćansko-socijalne unije u Bavarskoj (CSU), osudio je pozdrav "najoštrijim mogućim izrazima" u tvitu.

"To je suprotno od onoga za što se zalaže Europski parlament i pozivamo na hitno sankcioniranje", dodao je.

Angel Dzhambazki na Twitteru je u četvrtak objavio kako se "kriva interpretacija može pretvoriti u oluju u šalici čaja". Upravo takvim je procijenio incident koji su prenijeli strani mediji, a koji je izazvao bijes kod ljudi.

"Međutim, takav bijes može imati posljedice i inzistiram da se ispričaju oni koji su proširili laži", napisao je.

"Kadgod sam pogriješio, ja sam se i ispričao. Jučer to nije bio slučaj", rekao je na raspravi u četvrtak. "Način na koji se vijest o tome proširila bio je ponižavajuć, nepristojan i krajnje uvredljiv. Zato tražim ispriku", rekao je.

‼️Wrong interpretations can lead to a storm in a teacup. This is exactly what the outrage over yesterday's incident.

➡️However, such outrage can have consequences and I insist those who spread lies to apologise. pic.twitter.com/cQWMbwERR0