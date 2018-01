U Kosovskoj Mitrovici ubijen je jedan od političkih čelnika kosovskih Srba Oliver Ivanović. Na sjeveru Kosova je mirno, ali napeto. Predsjednik i Vlada osudili su ubojstvo Ivanovića, a hitnu sjednicu Vijeća za nacionalnu sigurnost sazvao je srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić.

Na Olivera Ivanovića pucano je iz jurećeg automobila na ulazu u stranačke prostorije. Jedan od lidera kosovskih Srba ubijen je s leđa.

Situaciju u Beogradu prati i reporter Dnevnika Nove TV Andrija Jarak.

"Treba reći da je ovo ubojstvo u Mitrovici maksimalno zaoštrilo ionako loše odnose Beograda i Prištine i sad se svi boje novih sukoba. Traje intenzivna istraga, a kosovska policija raspisala je nagradu od 10.000 eura za informacije o ubojicama i naručiteljima ubojstva. Upravo su naručitelji glavna tema ovdje u Beogradu i svi se pitaju kome u ovom trenutku odgovara ubojstvo čovjeka koji je figurirao kao relativno umjereni političar s kojim se moglo razgovarati", izvještava Jarak.

Srbijanska oporba, intelektualci te čak i predsjednik novinarskog društva izravno su i bez ustezanja optužili Vučića za Ivanovićevo ubojstvo, podsjetivši na činjenicu da su Vučić i Ivanović bili veliki politički protivnici, kaže Jarak te dodaje kako je i sam Ivanović u nekoliko navrata prijavljivao prijetnje te da će biti žrtvom atentata.

"Zbog toga je Vučić svoje obraćanje javnosti pretvorio u neskriveni obračun s političkim neistomišljenicima te je Sašu Jankovića, Vuka Jeremića i Dragana Đilasa nazvao je bijednicima koji pokušavaju prikupiti političke poene, čak i na ovom, kako je rekao, terorističkom činu", izvještava Jarak.

Dodaje da se u Kosovskoj Mitrovici nalaze raspoređeni talijanski karabinjeri te da se svi boje što bi se noćas moglo dogoditi i hoće li biti novih sukoba.

"Pretužna vijest"

"Pretužna vijest o smrti potresla je cijelu Srbiju i sve Srbe na Kosovu. Naravno, najviše je potersla njegovu obitelj i prijatelje. Vjerujem i svakog Srbina ovdje", istaknuo je Nebojša Vlajić, odvjetnik Olivera Ivanovića.

Premijerka Srbije Ana Brnabić poslala je brzojav sućuti Ivanovićevoj obitelji. "Za tragediju koja je pogodila vas i vašu obitelj, ne postoje riječi utjehe. U ime Vlade Srbije i u svoje osobno ime, vama i vašoj obitelji izražavam najdublju sućut povodom tragičnog ubojatva vašeg supruga. Pogođeni tugom, izražavamo veliku žalost, jer je ubojstvo Olivera Ivanovića gubitak za sve građane Srbije, a posebno za one koji žive na Kosovu i Metohiji", napisala je Brnabić.

I Haradinaj sazvao sigurnosnu sjednicu

Kosovski premijer Ramuš Haradinaj sazvao je sjednicu Savjeta za sigurnost za 18 sati. Savjet će, navode mediji u Prištini, razgovarati o općem sigurnosnom stanju. Razlog zakazivanja te sednice jest upravo Ivanovićevo ubojstvo.

U sjevernom dijelu Kosovske Mitrovice policija je na svakom koraku. Ponađen je zapaljen automobil za koji se sumnja da je korišten u napadu. Srbijansko izaslanstvo prekinulo je pregovore u Bruxellesu i vratilo se u Beograd u kojem je hitnu sjednicu Vijeća za nacionalnu sigurnost sazvao Aleksnadar Vučić. Od međunarodnih institucija na Kosovu i tamošnjih vlasti zahtijeva da u istrazi sudjeluju i tijela njegove države.

Vučićev obračun s političkim neistomišljenicima

"Tko god da ga je ubio nije Srbin, pa makar imao srpsko ime i prezime, zato što je taj, što je to napravio, napravio sve protiv Srba na sjeveru Kosva i Metohije i sve protiv Srbije i Beograda ukoliko je srpskog roda. Ukoliko nije, onda će nam tek sve biti jasno", poručio je Vučić.

O tome tko stoji iza ubojstva Vučić ne želi nagađati, ali šalje oštre poruke kosovskom vodstvu. "Onaj koji je pravi gospodar na Kosovu a to nisu ni Hašim Tači ni Ramuš Haradinaj, već je to Kadri Veselji i to svi koji poznaju situaciju na Kosovu itekako dobro znaju. Govori da se Albanci neće zaustaviti do Niša. Mi smo razumjeli te prijetnje, dobro smo ih shvatili, i naš odgovor", rekao je srbijanski predsjednik.

Vučić je velik dio svog obraćanja iskoristio za obračun s političkim neistomišljenicima i novinarima. "Ako mislite da je netko ubojica zato što mu je govorio da ima patološku potrebu za isticanjem, ja vas molim da to ne činite pošto je to toliko neozbiljno, toliko glupo, toliko besmisleno. Primijetili ste da sam sve vrijeme šutio dok ste govorili, zato što nemam nikakav problem sa istinom, a vama izgleda smeta kada ja počnem da odgovaram", rekao je Vučić.

Stranka ubijenog Ivanovića nije imala potporu aktualnih vlasti u u Beogradu. Ivanović je slovio za pragmatičnog političara. Bio je osuđen na devet godina zatvora za ratne zločine počinjene nad Albanicima. Ta je presuda ukinuta i suđenje je vraćeno na početak.