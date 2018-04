Presudu ratnom zločincu Vojislavu Šešelju komentirala je za Dnevnik Nove TV i urednica rubrike vanjke politike Dnevnika Nove TV, Ivana Petrović.

"Iz presude Vojislavu Šešelju iščitava se kompromis. Kompromis međunarodne politike i međunarodnog prava. To iščitavam kroz činjenicu da udruženi zločinački pothvat, kojeg je Šešelj bio član, nije prošao u žalbenom postupku i to za zločine koji su počinjeni na području Hrvatske i BiH.

Iščitavam to iz toga što bi, osuditi i proglasiti udruženi zločinački pothvat u predmetu Šešelj, značilo članom udruženog zločinačkog pothvata apostrofirati srbijanskog predsjednika Vučića i dobar dio njegove stranačke nomenklature.

Šešelj je, podsjetimo, ipak Vučićev politički otac.

Zemljama EU i NATO saveza čija politika itekako ima utjecaj na rad Tribunala, u interesu je da sad Srbija sa svojim novim, europskim licem, što prije prizna Kosovo i provede njihov ključan interes.

Da bi Vučić to napravio, njemu kod kuće treba Šešelj, koji mu u parlamentu pod kontrolom drži i svoje radikale, i dveri i mnoge druge grupacije. kao što vidimo, on to poprilično uspješno radi, jer šešelj, otkad je ušao u parlament gotovo nikad nije rekao ni riječi protiv Aleksandra Vučića."

