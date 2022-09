Na pogreb kraljice Elizabete II. stiže više od 70 državnika, na ulicama Londona očekuje se više od milijun ljudi i za Veliku Britaniju riječ je o najvećem sigurnosnom izazovu od Drugog svjetskog rata.

Kad je o osiguranju riječ, snajperisti će biti postavljeni na krovove zgrada, nebom će letjeti dronovi koji će nadzirati cijelu situaciju. Na dužnosti je 10 000 uniformiranih policajaca, ali i više od 1000 njih u civilu na strateškim pozicijama. Potražni psi danima su u akciji.

U sigurnosnoj operaciji sudjeluju i kraljevske zračne snage, velška konjica, ali i više od 2500 vojnika.

Gostujući u Dnevniku Nove TV vojni analitičar Ivica Mandić komentirao je sigurnosne izazove u Velikoj Britaniji.

"Relativno dugo se Velika Britanija priprema za ovakav jedan događaj. Nije operacija zavedena sad, neposredno poslije smrti kraljice Elizabete, nego je ona već dugo vremena planirana i razne opcije su kroz tu operaciju da sve protekne u najboljem redu, proigrane", kazao je Mandić.

Kazao je kako to teško usporediti s nečim. "Kraljica Elizabeta je bila 70 godina na prijestolju i samo to je pitanje kada će netko od nas ili od naše djece doživjeti da nekog takvog ispraćamo na vječni počinak. Ona je utkana čak i u identitet, posebnu kulturu vlastite nacije. U tom smislu je jedan ogroman sigurnosni izazov", istaknuo je Mandić.

Događaj će, uvjeren je, proći bez ikakvih problema. "To je nešto što bih ja rekao da Velika Britanija i duguje kraljici Elizabeti na najbolji mogući pristojan način, posebno sigurnosnim uvjetima", rekao je.

Osvrnuvši se na prve probleme u vidu toga da je američki predsjednik zatražio da se vozi u svom automobilu, Mandić je kazao da to u svakom slučaju sigurnosnim stručnjacima, koji provode operaciju, to jest problem.

"Je li to neka novina u smislu da je tumačimo kao nekakvo ponašanje koje iskače - nije. Svjedoci smo da iz raznih dijelova svijeta državnici traže izričito, i pod cijenu nedolaska na nekakav skup, određenu vrstu sigurnosnih mjera. Obzirom da su Velika Britanija i SAD u posebnim savezničkim odnosima, ne iznenađuje me ovo. Ne iznenađuje ni ponašanje drugih državnika u smislu da postupe na isti način. To predstavlja jedan veliki problem", dodao je Mandić.

Reda radi, za sve državnike koji sudjeluju, morate imati određene količine krvi pripremljene, liječničke ekipe, operacijske dvorane za svakog od njih, napomenuo je Mandić.

Komentirao je Mandić i protokol u slučaju nekog incidenta. "Nitko vam javno neće govoriti o tom dijelu kako izgleda protokol. Postoje, ako se dešava ugroza sigurnosti, postupanja koja govore kad ga se izvlači, kako ga se izvlači, kojom rutom i koje su snage za to zadužene. Jedan autobus VIP osoba je lakše izvući nego 20-30 osoba ako se dešava nekakav događaj gdje se ocijeni da je sigurnosna ugroza", dodao je Mandić.

Mandić smatra kako u dijelu provedbe sigurnosnih mjera nema problema. "Niti nešto što bi usložilo situaciju da se eventualno dovede do problema", zaključio je Mandić u Dnevniku Nove TV.

