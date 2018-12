Njemačka polako ulazi u novu eru. Kršćanski demokrati izabrali su Annegret Kramp-Karrenbauer za nasljednicu Angele Merkel.

Njemačka kancelarka otišla je s čela stranke nakon više od 18 godina. Zemlju planira voditi do kraja mandata koji istječe za tri godine.

A tko je Annegret Kramp-Karrenbauer? Na čelo njemačkih kršćanskih demokrata dolazi s mjesta glavne tajnice stranke. Prethodno je sedam godina bila predsjednica vlade u njemačkoj saveznoj državi Sarskoj.

Tijekom dvadesetogodišnje političke karijere vodila je i državna ministarstva unutarnjih poslova, obrazovanja i socijalne politike. Također je bila zastupnica u parlamentu Sarske kao i Bundestagu.

Podržavala je migrantsku politiku Angele Merkel. Smatraju je socijalno konzervativnom, ali i dijelom lijevog krila CDU-a u pitanjima ekonomske politike.

Često je po inicijalima zovu AKK. Ima 56 godina. Udana je majka troje djece. Gost Dnevnika Nove TV je Goran Bandov, analitičar međunarodnih odnosa.

Tko će sada kome biti šef? Anegret Angeli ili Angela Angret? Hoće li nova predsjednica CDU-a biti u sjeni kancelarke ili će kancelarka dopustiti da joj netko drugi vodi politiku?

One će sigurno sjediti zajedno, to je sto posto. One su i do sada vrlo uspješno dijelile moć u ovih godinu dana otkako je Kramp-Karrenbauer došla u Berlin. One vrlo uspješno funkcioniraju. Upravo je ona izbor Angele Merkel.

Ono što je bitno, postoje redovni sastanci vladajuće koalicije gdje sjede predsjednici vladajuće koalicije s kancelarom i najznačajnijim ministrima i upravo za tim stolom će sjediti i Annegret Kramp-Karrenbauer i utjecat će na rasprave.

Očekujete li da će Merkel odraditi mandat do kraja?

To je sada vrlo teško pitanje. Hoće li ona to moći? Vjerojatno hoće. U ovoj konstelaciji odnosa vjerojatno hoće. Mi smo vidjeli da, u konačnici, članovi CDU-a i dalje podupiru politiku Angele Merkel. Vidjeli smo i da, ovom reakcijom prema glasovima prema Annegret Kramp-Karrenbauer vidimo da je ta politika - politika koja će se i dalje voditi u CDU, samim tim u Njemačkoj, a onda i u europskoj i globalnoj politici.

Bit će politika prepoznata kao politika Njemačke. Možemo očekivati u jednom momentu da se kancelarka sama pomakne kako bi otvorila snažniji prostor Annegret Kramp-Karrenbauer. To je moguće - da u jednom momentu pred kraj mandata se značajnije povuče. Kako će se to razvijati, to će se vidjeti, no ne očekujem neko rušenje.

Kakva će biti slika Njemačke i Europe bez Merkel?

Mi i dalje imamo s Merkel. Samo je pitanje koliko će Merkel biti u konačnici snažna. Do sada smo imali jednu snažnu državnicu.

A kada ode?

Kada ode, to je sada pitanje što će biti 2021. godine. Do tada očekujemo da će ostati na mjestu kancelarke. Pri tome treba reći da je Merkel do sada govorila da se funkcija kancelara i predsjednika glavne, vodeće stranke - ne može razdvajati i da je to nešto što bi bilo neprimjereno za Njemačku.

Vidimo da je trenutno promijenila mišljenje i to je promijenila mišljenje kad je i najavila da će se povući s mjesta predsjednice CDU-a i imamo jedan novi moment. Kad jednog dana bude otišla, vjerojatno će doći do nekih drugih tektonskih poremećaja u europskoj politici, ali idemo s tim da to još nije blizu. Vidjet ćemo kako će se sve ostalo odvijati.

Što može očekivati Hrvatska u toj prijelaznoj priči?

Odnos Hrvatske i Njemačke je prilično kvalitetan. Mislim da je tu prvenstveno pitanje Hrvatske - hoće li se Hrvatska dobro pozicionirati. Hrvatska bi trebala značajno više zauzeti pozicije u Bruxellesu, odrediti točno koje su to politike koje Hrvatska želi zastupati, koji su njezini interesi tamo i u politikama Bruxellesa nametnuti neka svoja stajališta. Do sada je imala potporu u Njemačkoj i ja sam siguran da će to imati i dalje.

