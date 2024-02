VIDEO Američku balerinu u Rusiji zatvorili pod bizarnom optužbom: FSB je zavezanih očiju odveo u zatvor

Ksenija Karelina optužena je za "veleizdaju" nakon što ju je uhitila ruska Federalna služba sigurnosti (FSB) u gradu Jekaterinburgu u središnjem Uralu.

33-godišnjak je posljednja državljanka SAD-a koja je zatvorena u Rusiji. Postoji zabrinutost da Vladimir Putin koristi zatočene strane državljane kao adut za pregovaranje, prenosi Telegraph.

Evan Gershkovich, novinar Wall Street Journala, uhićen je prošle godine pod optužbama za špijunažu koje su on, njegov poslodavac i američka vlada oštro poricali.

Karelinu, koja je uhićena u utorak, FSB optužuje za prikupljanje sredstava korištenih za kupnju taktičkih medicinskih predmeta, opreme, sredstava za uništavanje i streljiva. Na objavljenoj snimci vide se pripadnici tajne policije koji joj stavljaju lisice i odvode je zavezanih očiju.

