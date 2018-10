Američki zastupnici optužili su u nedjelju saudijskog princa Mohameda bin Salmana da je naredio ubojstvo saudijskog novinara Jamala Khashoggija. Istovremeno, administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa zadržala je opreznije stajalište.

"Mislim li da je to učinio? Da, mislim da je", rekao je republikanski senator Bob Corker, utjecajni predsjednik Odbora za vanjske odnose Senata u razgovoru za kanal CNN.

Corker je izjavio da čeka završetak istrage te je izrazio nadu da će Turska podijeliti audio snimke Khashoggijeva ubojstva u saudijskom konzulatu u Istanbulu prije dva tjedna.

On je jasno rekao da vjeruje da je ubojstvo režirao prijestolonasljednik. "Pretpostavljam da će na kraju Sjedinjene Države i ostatak svijeta shvatiti da je on to učinio", rekao je Corker.

Princ je zanijekao bilo kakvu umiješanost u nestanak Khashoggija, kritičara njegove politike.

Brojni Trumpovi kolege iz republikanske stranke priključili su se demokratima u Kongresu, izražavajući nestrpljenje da se konačno dobiju odgovori od Rijada.

Za Corkera, Saudijci su izgubili "svaku vjerodostojnost", a njegov kolega, republikanski senator Ben Sasse kazao je da oni imaju "puno toga za objasniti".

Senator Dick Durbin kazao je da vjeruje da "princ ima svoje otiske na svemu ovome".

Jamal Khashoggi ušao je 2. listopada u saudijski konzulat u Istanbulu, i otad mu se gubi svaki trag. Saudijska Arabija u subotu je priopćila da je taj novinar i dopisnik Washington Posta umro u konzulatu nakon borbe s osobama s kojima se ondje susreo.

Međunarodna zajednica vrlo je skeptična prema tom objašnjenju iz Rijada. (Hina)