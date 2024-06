Strogo čuvana vojna tajna osvanula na internetu: Greškom objavili lokaciju moćnog oružja

Jedan od najstrože čuvanih američkih vojnih projekata - podvodni dron Manta Ray viđen je na satelitskim snimkama s Google Eartha. Plovilo koje je dizajnirala i izgradila korporacija Northrop Grunman namijenjeno je za otkrivanje podvodnih prijetnji, a dio je projekta američke mornarice za razvoj nove klase podvodnih dronova.

A top-secret US submarine drone weapon called 'Manta Ray' has spotted by hawk-eyed online users on Google Earth and remains visible to the public.https://t.co/dLBk0HzikV