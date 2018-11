Američki glavni državni odvjetnik Jeff Sessions podnio je ostavku na zahtjev predsjednika Donalda Trumpa koji mu zamjera što se isključio iz istrage o ruskom upletanju u predsjedničke izbore 2016.

"Zahvaljujem glavnom državnom odvjetniku Jeffu Sessionsu na njegovoj službi, i želimo mu dobro! Trajna zamjena bit će nominiarana uskoro", napisao je Donald Trump na Twitteru, prenosi agencija dpa.

....We thank Attorney General Jeff Sessions for his service, and wish him well! A permanent replacement will be nominated at a later date.