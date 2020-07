Pompeo je na privatnom sastanku navodno prozvao čelnika Svjetske zdravstvene organizacije da su ga "kupili Kinezi" te rekao da te optužbe temelji na "čvrstim obavještajnim osnovama".

Američki državni tajnik Mike Pompeo rekao je britanskim zastupnicima da je predsjednika Svjetske zdravstvene organizacije Tedrosa Adhanoma Ghebreyesusa "kupila" kineska vlada, navodi se u izvješćima u srijedu.

Pompeo je na zatvorenom sastanku pozvanih zastupnika u utorak rekao da svoje optužbe temelji na "čvrstim obavještajnim osnovama" no detalje nije dao, prenose The Times i drugi mediji.

List citira "više izvora" koji su prisustvovali događaju održanom u Londonu u organizaciji desničarskog istraživačkog centra za vanjsku politiku Henry Jackson Society.

"Kad je voda došla do grla, kada je to zaista bilo najvažnije, kad se dogodila pandemija u Kini, dr. Tedros ... kojeg je kupila kineska vlada (...)", navodi list The Telegraph Pompeove riječi.

"Više ne mogu reći, no mogu reći da ovo što vam govorim temeljim na čvrstim obavještajnim osnovama, bilo je dogovora oko Tedrosova izbora, a kad je voda došla do grla, dobili ste mrtve Britance", rekao je.

Pompeo i američki predsjednik Donald Trump oštro su kritizirali odgovor WHO-a na pandemiju koronavirusa i optužili je da pomaže Kini u prikrivanju početne ozbiljnosti stanja i izvor virusa. No ranije nisu tvrdili da je Teodrosa "kupila" Kina.