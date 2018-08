Američke udruge žrtava svećenika pedofila zatražile su u četvrtak da Vatikan objavi dosje bivšeg crkvenog dostojanstvenika optuženog za spolno zlostavljanje i upozorile na politiku sustavnog zataškavanja koju provodi Katolička crkva.

Taj poziv stiže nakon što je u subotu objavljeno otvoreno pismo bivšeg veleposlanika Vatikana u Sjedinjenim Državama Carla Maria Vigana, koji optužuje papu Franju za prikrivanje seksualnih zlostavljanja koje je prije više desetljeća počinio američki kardinal Theodore McCarrick.

Ta optužba je bacila sjenu na Crkvu, podijeljenu na liberalnu struju koju zastupa argentinski papa i ultrakonzervativnu struju koja se protivi čelniku Vatikana.

Kardinal McCarick (88) je dao ostavku krajem srpnja iako niječe optužbe. On je uživao veliki ugled i odgovornost unutar Rimokatoličke crkve u SAD-u. Uspon u karijeri je počeo kao pomoćni biskup u New Yorku, zatim je postao biskup u New Jerseyju, pa nadbiskup u Newarku, a karijeru je završio kao nadbiskup u Washingtonu.

Predstavnik Udruge "Prekinimo svećenička zlostavljanja" (ECA SAD) Peter Isley je rekao da taj dosje pokazuje kako su pape Franjo, Benedikt i Ivan Pavao II. prikrivali seksualna zlostavljanja jednog svećenika, te se nada odgovorima.

Isley upozorava da Vigano u svom pismu homoseksualcima pripisuje silovanja i napade i povezuje spolnu orijentaciju i kriminal te ističe da je to potpuno pogrešno, neprihvatljivo i nemoralno.

"Postoji zločinačka mreža u Katoličkoj Crkvi i prikrivaju ju dva tabora. To se mora objelodaniti i procesuirati, što će nam osvijetliti predmet McCarrika.

Predstavnik Mreže žrtava svećeničkog zlostavljanja (Snap) Becky Ianni je upozorio da je sustavno prikrivanje seksualnog zlostavljanja postalo sastavnim dijelom djelovanja Vatikana. (Hina)