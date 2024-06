Misteriozni objekt iznenadio i policiju: "Vidimo puno čudnih stvri, ali pogledajte ovo!"

Tijekom vikenda se pojavio još jedan misteriozni monolit, ovoga puta u pustinji u američkoj saveznoj državi Nevadi. Strukturu je primijetila policija iz Las Vegasa tijekom misije potrage i spašavanja.

"Vidimo puno čudnih stvari... ali pogledajte ovo!" objavili su na svojem profilu na društvenoj mreži X.

Pročitajte i ovo Klimatske promjene Ekstremni vremenski uvjeti odnose nove žrtve: Klizište zatrpalo majku i tri kćeri

MYSTERIOUS MONOLITH!



We see a lot of weird things when people go hiking like not being prepared for the weather, not bringing enough water... but check this out!

Over the weekend, @LVMPDSAR spotted this mysterious monolith near Gass Peak north of the valley. pic.twitter.com/YRsvhJIU5M