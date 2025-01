Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić se osvrnuo na pucnjavu na Cetinju u kojoj je 12 ljudi izgubilo život, a onda je pričao o masovnom ubojstvu u beogradskoj Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar", koje se dogodilo 3. svibnja prošle godine.

"Ubio sam Kennedyja. Po njima sam za sve ja kriv. To što mnogi žele moju smrt, ne znači da ja bilo kome želim smrt. To što mojoj djeci i obitelji žele najgore, ne znači da ja njima želim najgore. Sretan sam što sam uspio srpsku državu učiniti slobodnom i nije čudo što će svi u okruženju uvijek govoriti najgore o našoj zemlji. U Hrvatskoj, gdje u državnim institucijama pogine devetero ljudi, bave se samo Srbijom. U Crnoj Gori je Borilović prije dvije godine ubio desetero ljudi, a sada se dogodio sličan zločin. Zašto im je uvijek lako baviti se Srbijom?" rekao je Vučić.

U toj je školi K.K. ubio 10 osoba, a Vučić je rekao da su dan nakon tragedije strane službe sigurnosti tražile da im Srbija prepusti dječaka.

"Ja sam bio prisutan. U mom kabinetu su tražili da im damo K.K. Točno dan nakon su rekli: 'Pošto ga vi ne možete kazniti jer je mlađi maloljetnik, a ne možete ga ni čuvati, jer to dijete treba imati takav i takav život, prepustite ga nama.' Ja sam to odbio, odbio sam razgovor na tu temu jer znam kakva bi to bila nepravda prema roditeljima ubijene djece. Direktno je predstavnik jedne strane službe tražio od nas", rekao je na TV Pinku, prenosi Nova.rs.

Istaknuo je da mu je još uvijek nevjerojatno da se tako nešto dogodilo, ali da su to "tragedije koje se događaju i uvijek će se događati".

"Nečasni ljudi će uvijek na tragedijama gledati i tražiti prostor za sebe, a časni će gledati kako da tuguju i da smanje ponavljanje takvog djela u budućnosti. Mi smo, siguran sam, smanjili mogućnost mnogih krivičnih djela oduzimanjem ubojitih sredstava. Bog zna koliko bi bilo stradalih i u bračnim raspravama i u svemu drugom da nismo proveli tu akciju. Mislim da je to bila potrebna, dobra akcija i ne mislim da bi bilo zgoreg da se ta akcija ponovi, posebno nakon ovoga što se dogodilo na Cetinju", zaključio je predsjednik Srbije.

