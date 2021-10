Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i hrvatski premijer Andrej Plenković sudjelovali su na samitu EU-Zapadni Balkan, neformalnom sastanku na vrhu Europske unije i zapadnog Balkana u Brdu kod Kranja u Sloveniji, a bilo je prilike i za njihov razgovor o aktualnim temama i nategnutim odnosima između dvije zemlje.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je kazao da i njega i predsjednika Vlade Republike Hrvatske Andreja Plenkovića brine situacija u BiH oko pitanja legitimnog predstavljanja i poštovanja Daytonskog sporazuma: ''Imamo veoma slične stavove''.

''Danas smo razgovarali bilateralno koliko smo mogli, o udžbenicima i nestalima, a ja sam govorio i o brutalnoj kampanji koja se u Hrvatskoj vodi protiv Srbije, ali vjerujem da je to sve dobro i ljekovito, da možemo naše odnose upristojiti koliko je moguće'', kazao je Vučić.

Dodao je da to nema veze s Milanovićem, no dalje u to nije želio ulaziti: ''Mislim da moramo razgovarati na drugačijem nivou i pokazivati poštovanje jedni prema drugima''.



Plenković: ''Rekao sam Vučiću da riješi problem udžbenika. Milanović? On nije bitan''

Ana Brnabić: "Nevjerojatno je da na Milanovićeve izjave nije bilo reakcija iz EU"



''Mislim da je svakome jasno što je istina, a što nije. To što sam ja i što će on o meni govoriti tu nemam nikakav problem, ali ovo drugo što nije istinito, to nema baš mnogo smisla, mnogo više govori o njemu nego o meni. Ali sve to se mora rješavati na drugačiji način i mnogo je važnije je ono što ćemo raditi u budućnosti'', poručio je predsjednik Srbije.

Govoreći o udžbeniku, Vučić je rekao da se tu radi o stavu Srpske akademije znanosti i umjetnosti, koja je napravila podjelu južnoslavenskih jezika.