Srbija je spremna prihvatiti kompromis u pregovorima o Kosovu, ali ne i poniženja i urušavanje države, izjavio je u srijedu srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić poslije sastanka s pomoćnikom državnog tajnika SAD za Europu i Euroaziju Wesom Mitchellom.

Aleksandar Vučić na zajedničkoj je tiskovnoj konferenciji poslije razgovora s američkim dužnosnikom rekao kako je "Mitchell imao strpljenja saslušati ono što Srbija ima za reći", a neka je stajališta Beograda "možda i razumio" premda su "stajališta Srbije i SAD-a različita, drugačija i udaljena".

"Srbija je spremna na kompromis po pitanju Kosova, ali nije spremna i neće prihvatiti nikakvo poniženje i urušavanje srpske države", naglasio je Vučić.



Mitchell je novinarima rekao kako i za Beograd i za Prištinu ima istu poruku, da je dogovor je moguć i da on "vidi veliki prostor za novu šansu" za rješenje kosovskog problema koji godinama unazad opterećuje odnose u regiji.



"Želimo da se pronađe veliko rješenje za koje držim i razumijem da je i cilj unutarnjeg dijaloga (u Srbiji), koji je pokrenuo predsjednik Vučić. Mi smo spremni saslušati i pomoći", poručio je Mitchell i sugerirao kako Washington od obiju strana očekuje "ispunjavanje svih preuzetih obveza".

Mitchellova je poruka da se protivi "jednostavnim rješenjima" koja bi mogla ugroziti stabilnost u regiji, ali je izostalo njegovo objašnjenje što bi bilo "jednostavno rješenje".

Ocjenivši da je "svaki kompromis težak", Vučić je poručio da je dogovor moguć samo ako kompromis "prihvate i druga i treća strana", istodobno izrazivši sumnju da će Priština na to biti spremna jer ni za pet godina od briselskog sproazuma nije ispunila preuzete obveze, poglavito formiranje Zajednice srpskih općina (ZSO) na Kosovu.

"Nikakve vojne snage Kosova ne mogu postojati"

"Ja sam gotovo uvjeren da od tog posla (ZSO) nema ništa. Da su htjeli, ispunili bi to u prethodnih pet godina, a nisu mrdnuli ni prstom. Uvjeren sam da to ni ne namjeravaju učiniti", rekao je Vučić, ocijenivši da su kosovski dužnosnici "za to imali i prešutnu suglasnost znatnog dijela međunarodne zajednice".

Usprotivivši se formiranju oružanih snaga Kosova, Vučić je naglasio kako "ne postoji nijedan pravni međunarodni akt" koji to može opravdati te je poručio da će se "Srbija tome suprotstavljati".

"Ne postoji i ne može ga izmisliti nitko, ni u SAD-u, ni u EU-u", rekao je Vučić podsjetivši da, sukladno vojno-tehničkom sporazumu kojim su okončani sukobi na Kosovu, "nikakve vojne snage Kosova ne mogu postojati", već to "može biti samo KFOR".

"Rekao sam da nam je potrebna potpora SAD-a i svih važnih sudionika na svjetskoj političkoj pozornici", naveo je srbijanski šef države.

Naglasivši da SAD snažno podupiru dijalog Beograda i Prištine, Mitchell je podsjetio i na duge diplomatske i prijateljske odnose Srbije i SAD-a te savezništvo u dva velika svjetska rata.

Američki dužnosnik vjeruje da je vizija Srbije "prosperitet i mir sa susjedima".

"Želimo se vratiti na staru stazu bliskosti i suradnje. I dalje vjerujemo da je cilj svih nas vizija slobodne i prosperitetne Srbije, u miru sa susjedima i integrirana sa Zapadom", rekao je Mitchell.

Američki je dužnosnik u okviru svoje balkanske turneje sinoć doputovao u Begrad poslije posjete Skoplju i Prištini, a prethodno se sastao s premijerkom Srbije Anom Brnabić i srbijanskim šefom diplomacije Ivicom Dačićem. (Hina)