U Bjelorusiji se nalazi nekoliko desetaka nuklearnih bojevih glava, izjavio je bjeloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko.

"Ne samo nekoliko desetaka. Mnogi pišu: 'Ah, to je šala, nitko ništa nije donio.' Donijeli smo. A to što oni govore da je to šala, znači da su zakasnili. Čak nisu ni primijetili da smo ih donijeli ovamo", rekao je.

Upozorio je sve neprijatelje da će, ako prijeđu granicu, odmah odgovoriti.

"O tome smo se dogovorili s Rusima još prije nego što su nam vratili nuklearno oružje", ustvrdio je te napomenuo da je uporaba nuklearnog oružja velika odgovornost.

"Bar nakon Hirošime i Nagasakija nitko još nije pritisnuo tipku za nuklearno oružje. Najveće sile, da ne spominjem Bjelorusiju", rekao je Lukašenko, izvijestila je RIA.

Moskva i Minsk su 2023. godine dogovorili smještaj ruskog taktičkog nuklearnog oružja u Bjelorusiji. Ruski predsjednik Vladimir Putin je objasnio da kontrola nad tim oružjem ostaje u rukama Rusije.

"U tome nema ništa neobično. Sjedinjene Države već desetljećima raspoređuju taktičko nuklearno oružje na teritoriju svojih saveznika", istaknuo je Putin najavljujući razmještanje nuklearnog arsenala u Bjelorusiju u ožujku 2023. godine.

Pročitajte i ovo poruka primorcu Milanović se oglasio: Objavio je znakovit datum

Pročitajte i ovo Jutarnja objava Dodik se javio iz bolnice: Pogledajte što je napisao