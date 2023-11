VIDEO Albanska oporba u parlamentu bacala dimne bombe, buknuo požar: "Borba se nastavlja..."

U parlamentu su zastupnici oporbene Demokratske stranke bacali dimne bombe i naslagali stolice, da bi potom crveni, zeleni i ljubičasti dim ispunio prostoriju dok su zaštitari prosvjednike držali podalje od mjesta gdje je sjedio premijer Edi Rama.

Čini se da je jedan zastupnik izazvao manji požar koji su zastupnici ubrzo ugasili.

🔥 Chaos erupted in the Albanian parliament.



Opposition MPs from the Democratic Party set off smoke flares and barricaded the podium with chairs to prevent voting.



Despite this, the ruling Socialist Party MPs managed to approve the budget for 2024.pic.twitter.com/uqRnDuK0Xo