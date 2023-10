Startaj Hrvatska predstavila prvi proizvod sezone: ''Mi smo vječna djeca i zbog toga smo odlučili raditi ovo što radimo''

'Daš pops' deserti ručno su rađeni, a pomno osmišljavana receptura na kraju je iznjedrila proizvod koji ne sadrži dodatne arome i aditive, već punoću okusa crpi upravo iz kvalitete samih ekoloških sirovina i namirnica.

Kako je Marko intolerantan na laktozu, a njegova kći na mliječne proteine, sama ideja izrade ovakvog deserta za njega ima i osobnu notu. Smrznuti deserti pogodni su i za one intolerantne na laktozu jer ne sadrže mlijeko, nose oznaku vegan, a osim odraslih, u njima mogu uživati i bebe.

Iako su vjerovali u svoj proizvod, nisu očekivali da će biti toliko popularan. "Davno kad sam to upisao u tekicu, nisam mislio da će mi to biti primarni posao, ali prerastao je u to i sve je više dio mene", govori Marko koji je oduvijek sanjao kako će se baviti izradom smrznutih slastica te dodaje: ''Mi smo vječna djeca i zbog toga smo odlučili raditi ovo što radimo''.

Osim što je posao postajao sve uspješniji, Marko je i proširio obitelj te dobio i sina. "Bilo je jako izazovno, htio sam biti najbolji tata koji mogu biti, a s druge strane imaš i posao koji treba odraditi", ispričao je sa suzama u očima.

Svoj proizvod Marko, Mia i Azra predstavili su na audiciji za Startaj Hrvatska. "Teško se probijati u prodaji. Uvijek si na početnoj poziciji koja traje dosta dugo i nikako da dođeš do odskočne daske, a ovaj je projekt upravo to", kazao je.

Na sastanak s g. Helmutom Fenzlom, predsjednikom Uprave SPAR Hrvatska koji im je obznanio da su prošli audiciju te ulaze u projekt, došli su Marko i Mia. "Mi u SPAR-u podržavamo inovativne proizvode, naročito ako su dobrog okusa", rekao im je g. Fenzl, a ubrzo su doznali da će njihova narudžba iznositi 24.000 komada smrznutog deserta, što ih je poprilično i iznenadilo i obradovalo.

"U kalup nam stane 28 komada, ali imamo dva kalupa", rekla je Mia, a Marko je zaključio da će im trebati puno vremena da bi isporučili naručenu količinu. "Nitko od nas neće spavati", dodao je.

No, dinamičan trio uspio je proizvesti cijelu narudžbu i njihovi se proizvodi nalaze na policama SPAR-a. "Doći na police ovako velikog lanca kojeg svakodnevno posjećuje mnogo ljudi, nešto je što nismo mogli ni zamisliti niti u najluđim snovima. Jako smo uzbuđeni oko ovoga i jedva čekamo reakcije i dojmove kupaca. Nadamo se da će svatko naći neki okus za sebe. Sada će i oni intolerantni na laktozu sebi moći izabrati svoju slasticu", rekao je Marko.

Osim 'Daš Pops', u emisiji 'Startaj Hrvatska', koju gledatelji imaju priliku pratiti nedjeljom na Novoj TV, upoznat ćemo se sa životima još sedmero malih poduzetnika i njihovim prvim velikim koracima u poduzetničkim vodama. U ostvarenju tih ambicija pomaže im SPAR Hrvatska na čijim posebnim plavim policama možete proći njihove proizvode već danas.

