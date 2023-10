Upoznajte obitelj Tabaj! Lijepa poslovno-obiteljska priča koja prati rast perspektivnih mladih ljudi zaslužila je biti dijelom Startaj Hrvatska

Simpatična braća Tabaj, Marko i Tomislav, rodnu su Makedoniju zamijenili Zadrom. Prvi razlog njihova preseljenja romantične je prirode, no drugi, ali ne i manje važan, poslovne.

Tomislav se prvi počeo baviti kulinarstvom te je u potrazi za poslom otišao u Sloveniju, gdje su i započeli njegovi poslovni uspjesi. Nakon četiri godine života u Ljubljani odlučio je i brata, također vrlo vještog u kuhinji, pozvati da mu se pridruži. U promišljanju hoće li raditi svatko svoj posao ili će ipak pokrenuti nešto zajedničko, odluka je pala na to da se skupa počnu baviti ugostiteljstvom. "Najsigurniji smo bili skupa. To je bezrezervno povjerenje", govori Tomislav.

Iako je Tomislav bio iznimno zadovoljan svojim poslom, pravu sreću ipak je pronašao u drugoj ljubavi, onoj prema djevojci Ivi, koja živi u Zadru. Počeli su se viđati i izlaziti, no kako im je ljubav na daljinu predstavljala izazov Tomislav se odlučio preseliti u Zadar.

Njezina ga je obitelj odlično prihvatila, a zanimljiva priča dogodila se na obiteljskom upoznavanju. Za taj se susret opremio s čak 10 kilograma svinjskih rebaraca, čime su se svi poprilično oduševili: "Ne možeš na teren ići, a da se ne naoružaš", u šali govori Tomislav.

Njegov brat Marko nastavio je živjeti u Ljubljani, no prisjeća se: "U jednom me trenutku Tomislav nazvao i rekao kako je ostao bez radnika, a bližila se turistička sezona. Razmišljao sam kako će on sam, a posao treba krenuti i rekao sam si - ovo je trenutak kada se i ja trebam pridružiti."

Tako su se obojica braće Tabaj stacionirala u Zadru i ondje otvorila svoju tvornicu. Njihov trud, ali i kvaliteta prepoznati su, pa tako njihov prijatelj za poduzetni dvojac kaže kako su šaptači mesu. Marko na to kaže: "To sublimat našeg iskustva, naše ideje."

Svjesni da malim proizvođačima nije jednostavan i lak put do prepoznatljivosti i rasta, prijavili su se u projekt Startaj Hrvatska, koji smatraju idealnim načinom za plasman svojih proizvoda. Braća Tabaj, ali i Iva međusobno su se ohrabrivali: "Sad ćemo probati, mladi smo i sad možemo. Pa što ako ne uspijemo?" rekla je Iva, koja je obojici velika podrška.

Tabay mesne delicije su marinirana sporo kuhana svinjska rebra, po metodi sous vide, za čiju je pripremu, u pećnici ili na tavi, potrebno samo 20-ak minuta. Rebarca dolaze u tri različite marinade pa su tako na SPAR i INTERSPAR policama dostupni TABAY SPARE RIBS s klasičnim umakom, TABAY SPARE RIBS s BBQ umakom i TABAY SPARE RIBS s pikantnim umakom od maslaca od kikirikija. No u ponudi imaju i marinirano sporo kuhano svinjsko meso od lopatice, poznatije kao pulled pork, u klasičnom Tabay umaku.

Nakon što su braća Tabaj uspješno odradila prezentaciju pred ekipom projekta Startaj Hrvatska, uslijedio je audit, posjet Odjela osiguranja kvalitete SPAR Hrvatska. U trenutku audita Tomislav je rekao da nije znao što očekivati, no Iva je zaključila kako su dobili vrijedne informacije koje tijekom dvije godine ni od koga drugog nisu uspjeli dobiti, zbog čega su jako zahvalni.

Sljedeći korak na njihovu putu u projektu Startaj Hrvatska bio je posjet samoj središnjici SPAR-a. Ondje ih je dočekao Helmut Fenzl, predsjednik Uprave SPAR Hrvatska, koji ih je pohvalio rekavši da su dobili visoke ocjene Odjela osiguranja kvalitete.

Iako imaju već uhodan gastronomski biznis, braća Tabay objasnila su da su im ciljevi rast, praćenje trendova i dostupnost. Međutim, predsjednik Uprave SPAR Hrvatska primijetio je da se njihovi umaci ne prodaju dobro jer se često ne potroše prije isteka roka trajanja, što je zabrinulo braću Tabaj.

Međutim, ti mladi perspektivni poduzetnici spremno su se dosjetili rješenja i ponudili drugu liniju proizvodnje, a to je mesni program. Fenzl ih je podržao rekavši da su na pravom putu kombiniraju li meso i umake te su Tabay mesne delicije i službeno postale jedan od proizvoda Startaj Hrvatska.

Posljednji korak bila je narudžba. Žana Lovrić, direktorica Nabave SPAR Hrvatska, dočekala ih je u velikom skladištu i izrazila zadovoljstvo što su braća Tabay unaprijedili svoju proizvodnju. Potom je uslijedilo ono što su najviše iščekivali...

SPAR je naručio čak četiri tone njihovih proizvoda, po dvije tisuće komada od svakog. Direktorica Nabave SPAR Hrvatska rekla im je kako su ponosni na njih jer su puno toga napravili od audicije do danas te im je poželjela dobrodošlicu u SPAR.

Naposljetku je Iva, Tomislavova partnerica, otkrila kako im stiže i novi djelatnik, doduše za koju godinu, te objavila trudnoću.

Emisija Startaj Hrvatska prati osam poduzetničkih priča i osam odličnih proizvoda koje je Nova TV zajedno sa SPAR Hrvatska odabrala među stotinama prijava pristiglih na projekt Startaj Hrvatska. Samo jedan proizvod postat će Hrvatski HIT-proizvod 2023. godine te zauzeti posebno mjesto na policama svih INTERSPAR i SPAR trgovina diljem Hrvatske.

