Lješnjak pretvorili u neodoljivi slatkiš: U srcu Baranje proizvode slasticu za sve generacije

Među brojnim prijavljenima na sudjelovanje u projektu Startaj Hrvatska istaknuli su se Danijel Horvat i Monika Parat sa svojim proizvodom All Sweet. Karamelizirani lješnjaci All Sweet korijene vuku iz starinskog, tradicionalnog načina pripreme slastica, no tekstura i aroma malo su modernizirani, pa je ideja da u njima uživaju sve generacije.

Startaj Hrvatska 2023_All Sweet (Foto: Nova Studio)

Prvu verziju karameliziranog lješnjaka pomiješanog s vanilijom napravila je zaručnica, a s obzirom na to da ga nisu mogli prestati jesti, znali su da imaju temelj za dobru poslovnu ideju.

Nitko od njih prije nije bio poduzetnik pa je ovaj zalogaj za Danijela i Moniku ipak nešto izazovniji, ali oni nemaju straha. Vjeruju u uspjeh svog proizvoda jer oko njega šire i pozitivnu energiju. Kada dođu blagdani, Danijel je glavni u okolici jer je on svojevrsni Djed Božićnjak koji dijeli poklone djeci.

Osnovni je sastojak lješnjak hrvatskog podrijetla, čime i ovi naši "mali" proizvođači kupnjom domaće sirovine pomažu u opstanku hrvatskog sela i privrede, zbog čega su idealni kandidati projekta Startaj Hrvatska.

Startaj Hrvatska 2023_All Sweet (Foto: Nova Studio)

Za svoje proizvode dobili su oznaku VEGAN, a kvalitetu nadopunjuje činjenica da su bez bojila i konzervansa, prirodno su bogati vitaminom E, vitaminom B9 (folna kiselina) i manganom. Nježna aroma vanilije i hrskavost ovojnice te lagano prženi lješnjak recept su za proizvod koji možete pronaći na policama SPAR-a i INTERSPAR-a.

U projektu Startaj Hrvatska Danijel i Monika dobivaju savjete i dobronamjerne kritike koji će njihovu brendu omogućiti poslovni rast. Svjesni su kako još ne znaju sve i potpuno vjeruju u taj partnerski odnos te se vesele svemu što dolazi na tom putu. Vjeruju kako će gledatelji prepoznati da se njihovi proizvodi rade s velikom ljubavlju, s puno truda i predanosti. Nadaju se i da će u narednih godinu dana njihovi proizvodi biti na redovnim policama INTERSPAR-a i SPAR-a.

U priloženom videu pogledajte kako se ekipa All Sweet snašla u pitalici ili-ili te što su odgovorili na pitanja preferiraju li više bombone ili kolače, je li im draža karamela ili vanilija, zamišljaju li se u budućnosti kao mali ili veliki poduzetnik te jesu li spremni na poslovne izazove ili više igraju na sigurno.

A kako je točno izgledao njihov poduzetnički put, pogledajte u emisiji Startaj Hrvatska u nedjelju, 26. studenog 2023. na Novoj TV.

Emisija Startaj Hrvatska prati osam poduzetničkih priča i osam odličnih proizvoda koje je Nova TV zajedno sa SPAR Hrvatska odabrala među stotinama prijava pristiglih na projekt Startaj Hrvatska. Samo jedan proizvod postat će Hrvatski HIT-proizvod 2023. godine te zauzeti posebno mjesto na policama svih INTERSPAR i SPAR trgovina diljem Hrvatske.

