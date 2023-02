Sa 67-godišnjom zaposlenicom jednog od vodećih maloprodajnih lanaca u Hrvatskoj razgovarali smo o tome kako izgleda njen tipičan radni dan, tretiraju li je mlađi kolege drugačije te što bi savjetovala svim umirovljenicima koji razmišljaju o zaposlenju.

Rad u umirovljeničkoj dobi postaje sve aktualnija tema, a zapošljavanje umirovljenika brzorastući trend. Na ovaj se način osobama starije životne dobi omogućava da i dalje budu produktivni, aktivni i socijalno uključeni, ali i da povećaju svoja primanja. Umirovljenici koji žele i mogu raditi od velike su vrijednosti za poslodavce jer mogu uvelike doprinijeti radnim zadacima i okruženju zbog velikog radnog, ali i životnog iskustva.



U vrijeme kada se maloprodajni sektor suočava s nedostatkom raspoložive radne snage, mogućnost zapošljavanja umirovljenika poslodavcima svakako olakšava pronalazak radne snage, posebice u manjim mjestima. Kao jedan od vodećih maloprodajnih lanaca, Studenac aktivno zapošljava umirovljenike. Trenutno ih u svojoj mreži ima oko 20 i to na pola radnog vremena, uz primanje pune mirovne, dok ih je nekolicina zaposlena i na puno radno vrijeme uz 'zamrzavanje' mirovine po aktivaciji.

'Dobri duh' pulskog Studenca



Zahvaljujući svom jedinstvenom proximity konceptu i malom trgovina-susjed formatu, Studenac dodatno izlazi u susret umirovljenicima i blizinom radnog mjesta, odnosno mogućnošću da se zaposle praktički u 'svom kvartu'. Jedna lijepa priča tako nam dolazi iz pulskog Studenca. Branka Šuković ondje radio kao prodavačica, iako joj je 67 godina. Iza nje je čak 48 godina radnog staža, međutim, kako kroz smijeh kaže, još joj nije dosta. Cijelog života radi kao prodavačica, a posljednje 24 godine provela je u istarskom lancu Duravit kojeg je preuzeo Studenac.

„Radit ću dokle god me zdravlje bude služilo, neće me se mlađe kolege tako lako riješiti. Ja sam navikla na ljude, na rad s ljudima. Nekako mislim da mi je to urođeno. Znam sve kupce, znam točno što kupuju. Naravno, i oni znaju mene. Vremena i trgovine se mijenjaju, samo ja ostajem“, šali se Branka i dodaje kako primjećuje da je mlađi kolege ipak drugačije tretiraju od ostatka radnika.



„Moram priznati da su malo 'blaži' prema meni, brinu da sam dobro u svakom trenutku. Iako se često znaju našaliti da sam brža i bolja od ovih mlađih, ali to je zato što kod mene sve mora biti 'po crti', ja sam oduvijek bila veliki perfekcionist. Ili ću zadatak napraviti kako treba, ili ga uopće neću ni raditi. Vjerujem da je to dobra osobina, pogotovo kada je posao u pitanju“, priznaje simpatična umirovljenica, ali i dodaje kako se uvjeti rada umirovljenika ne razlikuju od uvjeta ostalih zaposlenika. Naime, svi umirovljenici dogovaraju raspored svog radnog vremena s voditeljem trgovine u kojoj rade, naravno, prema potrebi posla i njihovim mogućnostima.

Pitali smo Branku i kako izgleda njen tipičan radni dan. S obzirom da je umirovljenica, uglavnom radi četiri sata. Međutim, odmah ističe kako uvijek dolazi ranije u svoju dogovorenu smjenu. Njen se radni dan obično sastoji od rada na blagajni, slaganja polica, lijepljenja cijena artikala i čišćenja. Osim toga, naglašava, kako mlađi zaposlenici vole dolaziti po njene savjete pa se pod opis njenog posla nerijetko nađe i 'mentoriranje'.

„Imamo dosta mladih prodavača i prodavačica. Oni su još neiskusni i slabije se snalaze... Zato sam ja tu da ih 'probudim' i da ih naučim kako se kvalitetno radi. Međutim, moram priznati da i ja naučim ponešto od njih. Zato mi je i odlično raditi ovdje u Studencu – svakog dana dođem kući s nekom novom lekcijom. Znate kako kažu – 'čovjek uči dok je živ'“, kroz smijeh otkiva Branka, ali ističe i kako s poslovođama njeguje ne samo poslovni, već i prijateljski odnos.



„Naši voditelji trgovina su uistinu divni. Ljubazni i uvijek pristupačni, za svaku pohvalu. Uistinu se trude da smo mi zaposlenici zadovoljni. Nekada mi se čini da su mi više prijatelji nego nadređeni“, objašnjava.



Moglo bi se reći da je gospođa Branka 'dobri duh' pulskog Studenca. Osim svoje nevjerojatne karizme, energije i vedrog duha, Branka svoje kolege zna razveseliti i pokojom domaćom slasticom. Naime, Branka nakon svake uspješno provedene inventure sve nagradi kolačima, a nerijetko se to pretvori u pravu malu feštu, otkriva uz smijeh.

Savjet za sve umirovljenike



Kada smo Branku pitali što bi istaknula kao glavnu prednost rada u umirovljeničkoj dobi, odgovorila je kako je najveća prednost to što joj vrijeme više nije problem. Majka je dva odrasla sina i sada, kaže uz smijeh, „ima svo vrijeme svijeta“. Također, priznaje i kako je rad s mladim kolegama na neki način pomlađuje. S obzirom na to da je veliki perfekcionist i radnik, Branka ističe i kako bi joj kod kuće bilo dosadno da se nije zaposlila.

PR (Foto: PR)



„Volim raditi, to me drži i pokreće. Daje smisao svakom danu. Često me moji vršnjaci znaju pitati odakle mi snaga i kako to da još uvijek želim raditi, iako sam svoju mirovinu itekako dobro zaslužila nakon gotovo 50 godina radnog staža. Oni se čude meni, a ja se čudim njima. Ja bih svakom umirovljeniku kojeg služi zdravlje preporučila da se zaposli“, objašnjava Branka te dodaje kako je svjesna da je novac često velik, ali ne i jedini razlog za zaposlenje, posebno u umirovljeničkoj dobi.



Branka u svom poslu vidi puno više od same plaće s kojom je, naglašava, jako zadovoljna. Ona u svom poslu pronalazi priliku za usvajanje novih znanja, ali i za svakodnevno druženje s kolegama i kupcima. Na kraju radnog dana pak preferira sjesti na klupicu uz more – kako kaže, važan je balans.



Studenac se uistinu trudi imati zadovoljne zaposlenike jer jedino oni mogu doprinijeti iznimnoj kvaliteti usluge na zadovoljstvo kupaca, a samim time i uspjehu kompanije. S time se složila i Branka: „Meni je na kraju dana jedino važno da su svi zadovoljni, kako kupci, tako i moji kolege. Ako me pitate koja je moja 'tajna', reći ću vam samo ovo – dobar prodavač je zadovoljan prodavač. A ja sam ovdje baš zadovoljna“.



