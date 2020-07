Ako razmišljate o uštedama i smanjenju troškova, postoji veliki broj svakodnevnih ''malih'' stvari koje možete promijeniti i s kojima ćete uštedjeti energiju, ali i novac.

Svatko može učiniti nešto dobro za okoliš i doprinijeti smanjenju emisija stakleničkih plinova u atmosferu, a mi ćemo vam reći kako.

Ponekad da biste dugoročno uštedjeli, potrebno je na početku uložiti više novca za kvalitetniji materijal prilikom gradnje kuće ili za kupovinu štedljivijih uređaja, no taj će se ulog vratiti kroz jeftinije režije tijekom mjeseci i godina. Tako, ako tek razmišljate o gradnji nove kuće, postoji niz faktora na koji treba obratiti pozornost kako bi vaša kuća bila energetski učinkovitija, a vaši računi manji. Treba voditi računa o samom položaju kuće i prostorija u njoj te je poželjno da je većina prostorija smještena na južnoj strani kuće kako bi se maksimalno iskoristilo sunčevo zračenje za zagrijavanje prostora i prirodnu rasvjetu, a pažnju treba obratiti i na kvalitetnu izolaciju, vrstu prozora, balkonskih vrata itd.

Ne trebate potrošiti ni kune da biste uštedjeli

Iako nekada treba ulagati u kvalitetne materijale prilikom same gradnje kako biste s vremenom uštedjeli novac, u velikom broju slučajeva ne trebate potrošiti niti lipe kako biste uštedjeli, već jednostavno trebate biti malo pažljiviji prilikom korištenja kućanskih aparata, kuhanja i slično. Pridržavanjem samo jednog od tih pravila, naravno, nećete puno uštedjeti, no ako vaše cijelo kućanstvo bude energetski savjesno i pridržava se određenih pravila, uštede tijekom godine mogu biti značajne.

Ako, npr. smanjite grijanje prostorije samo za jedan stupanj, tijekom godine možete uštedjeti i do pet posto energije za grijanje, a dodatnih 7 do 15 posto troškova za grijanje možete uštedjeti ugradnjom sobnog termostata kojeg treba programirati da tijekom noći ili dok je kuća prazna održava temperaturu na nižim vrijednostima. Važno je naglasiti i ulogu roleta, sjenila i zavjesa – po ljeti vanjske rolete mogu utjecati na značajno smanjene temperature, dok u zimskom razdoblju rolete i zavjese mogu utjecati i na smanjenje gubitaka topline do deset posto.

Kupovinom kućanskih uređaja energetskog razreda A može se ostvariti ušteda energije do 40 posto

Male uštede možete ostvariti i tijekom pečenja (prilikom pečenja vrata pećnice što manje otvarajte jer se svakim otvaranjem gubi dvadeset posto energije, a možete ju isključiti deset minuta prije kraja pečenja i ostaviti jelo unutra), kuhanja (samim stavljanjem poklopca na lonac u kojem kuhate možete uštedjeti i dvadeset posto energije za kuhanje, a grijaču ploču isključite par minuta ranije jer će ona i dalje biti topla i hrana će se i dalje kuhati) i sušenjem robe u mašini (trideset posto električne energije možete uštedjeti namještanjem centrifuge na 1600 okretaja po minuti kod sušenja odjeće). Za zagrijavanje vode preporuča se korištenje električnog grijača za vodu jer on zagrijava vodu brže i učinkovitije od zagrijavanja vode u posudi na električnom štednjaku.

Značajne uštede i do 40 posto mogu se ostvariti kupovinom kućanskih uređaja energetskog razreda A u odnosu na iste uređaje energetskog razreda D – naravno, cijena tih uređaja na početku je skuplja, no dugoročno ćete uštedjeti na troškovima.

Promijenite žarulje i ugasite TV ako ga ne gledate

Snižavanjem temperature u zamrzivaču za samo jedan stupanj (standardna temperatura čuvanja zamrznute hrane je -18 °C) možete povećati potrošnju energije i do pet posto, a općenito hladnjak i ledenicu treba postaviti na što hladnijem mjestu u kući (ne blizu štednjaka, radijatora ili bojlera) i izbjegavajte njihovu izloženost sunčevom zračenju jer hladniji prostor znači i veću uštedu energije.

Uštede se mogu ostvariti i korištenjem LED žarulja

Još jedan savjet kojeg svi možemo svakodnevno koristiti jest gašenje televizora kada ga ne gledamo, a stručnjaci savjetuju i isključivanje punjača mobilnih telefona, digitalnih kamera i prijenosnih računala iz utičnice – takve uštede neće biti velike, no ako četiri ili pet članova kućanstva ostavlja više pametnih telefona, tableta, prijenosnih računala i drugih uređaja cijelu noć na punjenju i punjače stalno drži u utičnici jasno je kako će potrošnja energije u takvim kućanstvima biti povećana.

Klasične žarulje zamijenite LED žaruljama koje za istu razinu osvjetljenja troše pet do šest puta manje električne energije, a i njihov je vijek trajanja puno duži u odnosu na obične žarulje. Također, uvijek gasite rasvjetu u prostorijama u kojima ne boravite, koristite žarulje manje snage gdje je to moguće te kupujte žarulje energetskog razreda A – iako je njihova cijena veća, one troše i do 40 posto manje električne energije u odnosu na žarulje energetskog razreda D.

Pažljivo prilikom odabira klime

Dok klima uređaj radi, zatvorite prozore i nastojte eliminirati bespotrebne izvore topline

Prilikom odabira klimatizacijskog uređaja nemojte kupiti uređaj većeg kapaciteta nego vam je potreban i uvijek gledajte da je riječ o inverterskom uređaju. Takav će uređaj brže prilagoditi brzinu kompresora za održavanje temperature i na taj način štedjeti više energije od uobičajenog kompresora. Jedna takva je LG DualCool klima, koja pruža optimalnu brzinu protoka zraka baš zbog svojeg inverterskog kompresora koji brže rashlađuje prostoriju.

Osim toga, radna tvar R410A na kojoj su klima uređaji do sada radili pospješuje opasnost od globalnog zatopljenja, stoga kompanije danas prelaze na novu radnu tvar R32 koja je niskog volumena, ali jednako učinkovita kao i njen prethodnik. Kupovinom ovakvih uređaja koji brinu o našem planetu istovremeno stvarate energetski učinkovit dom i štedite novac.

Dok klima uređaj radi, zatvorite prozore i nastojte eliminirati bespotrebne izvore topline u prostoriji koja se hladi poput rasvjete i ostalih kućanskih uređaja, nemojte hladiti prostorije u kojima ne boravite, a ako morate provjetriti prostoriju, za to vrijeme ugasite klimu.

Kada zagrijavate prostoriju pazite da radijatore ne zaklanjate sa zavjesama ili namještajem jer to smanjuje njihov toplinski učinak, a bitno je i redovito čistiti radijator jer nečistoće sprječavaju prijelaz topline.

Ovo su samo neki od brojnih načina s kojima ćete uštedjeti energiju, smanjiti troškove, ali i pridonijeti zaštiti okoliša i ako svi članovi vašeg kućanstva budu samo malo pažljiviji prilikom potrošnje energije, to bi se uskoro trebalo pokazati na smanjenim računima za struju.

Kućanski budžet opterećuju osim naše nekretnine i naše pokretnine pa birajte one koje su dugoročno isplativije.

Ušteda na svakom kilometru

Popularnost električnih vozila raste iz dana u dan, te kao i u svijetu i Hrvatska prati trendove, pa se iz godine u godinu bilježi rast prodaje električnih jurilica. Električni motori su manji, efikasniji i kompaktniji, a baterije sve bolje, što su samo neke od prednosti povećavaju popularnost vozila među vozačima.

Električna struja smatra se sve prisutnom, te se do nje vrlo lako može doći, što uvelike olakšava pristup punjenju električnih vozila. Vašeg električnog ljubimca možete puniti i kod kuće, ali i na poslu, u trgovačkom centru, a sve što vam treba je kabel i utičnica. Punjenje čak tri puta povoljnije od točenja goriva, te je na većini mjesta je još uvijek besplatno.

Osim što su gotovo bešumna, nema ni emisije štetnih stakleničkih plinova iz električnih vozila. Dakle, manje zagađenja bukom, ali i bolja briga za okoliš. Odlučite li se za kupnju električnog automobila, ova vozila su mnogo lakša za popravak i sastavljanje, jer imaju mnogo manje pokretnih dijelova što znači štednja vremena za održavanje i manja mogućnost kvarova na vozilu, što rezultira velikom uštedom u usporedbi s drugim konvencionalnim vozilima.

Iako su se za kupnju vozila mnogi nećkali zbog manjeg dometa vožnje, rješavanjem problema jačih baterija i to se počelo brzinski mijenjati.

Istraživanja su pokazala da sa “strujićem” kao što je Renault Zoe, možete uštedjeti oko gotovo 10.000 eura unutar četiri godine. Primjerice, usporedite li potrošnju dizelaša poput Clia 4,8l na 100 km ili benzinca koji troši 6,1 l, mjesečni trošak će vam biti između 1700 do 2200 kuna na gorivo. Dok će Zoe, ukoliko ga punite po noćnoj tarifi, povećati vaš račun struje za petstotinjak kuna.

Dobro je znati kako Hrvatska daje i porezne olakšice prilikom kupnje vozila, a i cijene osiguranja mogu biti niže. Drugim riječima, štednja je na svakom koraku i kilometru.