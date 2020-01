Incident nakon sučeljavanja. Predsjedničin savjetnik Tomislav Madžar obrušio se na Zorana Milanovića koji nije ni znao tko mu dovikuje i pitao je je li to netko iz osiguranja. Kada su mu rekli da je to predsjedničin savjetnik rekao je da se HDZ-ovci tuku u Saboru, psuju i tako se razgovaraju s bivšim premijerom.

Kandidat na predsjedničkim izborima Zoran Milanović nakon izlaska sa sučeljavanja spomenuo je tvrtku Leona Sulića koja je propala, a u čijem je Nadzornom odboru sjedila i Kolinda Grabar-Kitarović. Nakon toga ga je verbalno napao njen savjetnik Tomislav Madžar koji mu je rekao "sram vas može biti".

"To je moja građanska dužnost", rekao je Milanović i krenuo prema izlazu, pa pitao je li to doviknuo netko iz osiguranja, a onda su mu rekli da je to savjetnik predsjednice, prenosi 24sata.

Madžar je nastavio dovikivati Milanoviću koji se na kraju okrenuo i rekao da se HDZ-ovci tuku u Saboru, psuju i tako razgovaraju s bivšim premijerom.

"Ja čovjeka ne poznajem, ne znam tko je. Ovo je jadno", rekao je Milanović i izašao.