Dvadeset godina od smrti Franje Tuđmana mnogi se pozivaju na njegovu politiku. Tim putem ide i dio predsjedničkih kandidata. Provjerili smo tko će igrati na upravo tu kartu.

Provjerili smo što predsjednički kandidati misle o politici Franje Tuđmana. Kao što voli pjesmu, tradiciju i domoljublje, ne krije predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović ni ljubav prema prvom predsjedniku.

"Uvijek će biti u mom srcu kao hrvatski velikan. Koji je imao snage, viziju i zanos ujediniti hrvatski narod. Da se svi zajedno izborimo za slobodnu i neovisnu Hrvatsku. Svi imamo minuseva i pluseva - zašto dobar zašto loš? I on je bio čovjek naravno da je činio greške. U posljednjim godinama mandata nisam bila u Hrvatskoj bila sam u Otawi nisam mogla blisko pratiti što se događalo, ali možda se mogao odmoriti, malo uživati u cjelovitoj Hrvatskoj", kaže Grabar-Kitarović.

Tuđman je bio ratni predsjednik, kaže Zoran Milanović, nekim stvarima dorastao, a nekima ne.

"Onim potezom kada je sebi omogućio da pod povoljnim uvjetima kupi vilu na Tuškancu, na neki nači je dao signal i poslao poruku da to nije kažnjivo. To je loše. Skrivao je privatnu imovinu totalno nepotrebno. Jer koliko znam on osobno u ničem osobno nije sudjelovao, u smislu malverzacija i kriminala", kaže Milanović, kandidat za predsjednika.

Ako se pita kandidata Miroslava Škoru, za njega je Tuđman posljednji predsjednik s dignitetom i dostojanstvom.

"Poznavao sam doktora Tuđmana, i njegovu politiku mnogi nisu razumjeli u njegovo vrijeme. Kako protiču godine tako ljudi pomalo postaju svjesni koliko je bio velik vizionar i koliko je dobra učinio ovoj državi. Ne zamjeram mu ništa. Lako je biti general poslije bitke. Predsjednik Tuđman je bio vođa sve ostalo bile su poslovođe", ističe Škoro.

Na svoj osebujan način i Dario Juričan štuje lik i djelo bivšeg predsjednika.

"Franjo Tuđman je utemeljio sve u ovoj državi. Stvorio je sve ljude u ovoj zemlji. Isto tako je stvorio i korupciju. Malo mu je pomogao Miroslav Kutle, njih dvojica su stvorili ovu državu tako da ja sam nastavljač ove politike Franje Tuđmana, korupcija svima ne samo njima", kaže Dario Juričan.

O Tuđmanovim potezima kandidatkinja Katarina Peović izuzetno kritična.

"Tuđmanizam je politika koja je krenula od pljačkaške privatizacije i pretvorbe, prvog istočnog grijeha s kojim se malo političkih opcija želi pozabaviti danas, krenula je od kršenja ljudskih prava i zločinačkog karaktera politike u BIH", smatra Peović.

Njegovu politiku propituje i Dalija Orešković.

"U jednom trenutku je izgubio vlastite konce iz ruku, i sasvim sigurno prvi kamen temeljac jednog sustava i modela, kojem se politička moć koristi za vlastiti interes je nastala za vrijeme njegova mandata", kaže Orešković.

