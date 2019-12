Kampanja za predsjednika RH u punom je jeku, a Mislav Bago komentirao je odnos predsjednice i premijera, analizirao za koga birači glasaju ako glasaju za Škoru, te zašto je važno da dođe do velikog sučeljavanja.

U Dnevniku Nove TV Mislav Bago komentirao je dosadašnji tijek predsjedničke kampanje. Govorio je o sličnim predizbornima skupovima kandidata Miroslava Škore i Kolinde Grabar-Kitarović.

"Ovo što smo vidjeli na skupu Miroslava Škore, to je stožer Kolinde Grabar-Kitarović prije pet godina. Ne ulazimo u sadržaj, govorimo o emocijama, o naboju. Ja sam bio kod Kolinde Grabar Kitarović prije pet godina i prije nekoliko tjedana kada je krenula u mandat. To su dva različita događaja. Prije pet godina bilo je puno emocija, strasti“, objasnio je Mislav Bago i dodao da je HDZ, koji tada nije imao ni jednu polugu vlasti, želio nešto osvojiti te da su „preorali nebo i zemlju“. HDZ danas ostavlja dojam kao da sve samo odrađuje.

"Naravno da nije ista kampanja kada se pokušava osvojiti Pantovčak i kada ga se brani, to su dvije različite strategije. No Miroslav Škoro je ušao u taj HDZ-ov spektar i prosječnom HDZ-ovom biraču glas za Škoru nije izdaja. Nije on prevario HDZ, možda je Miroslav Škoro upravo ono što prosječni birač HDZ treba“, kazao je Bago.



Andrej Plenković dosta je angažiran u kampanji Kolinde Grabar-Kitarović. Na pitanje pomaže li joj to ili ne, Bago objašnjava da je to model spojenih posuda te da je u onom trenutku kada je Kolida Grabar-Kitarović tražila pomoć HDZ-a, pristala na sve.

U kampanji se dosad često pisalo o odnosu kojeg Andrej Plenković ima prema Franji Tuđmanu. Bago kaže da su se svi nasljednici zaklinjali u Tuđmanovu politiku, ali je podsjetio na istraživanje prema kojem je građanima najbolji zaštitnik Tuđmanove doktrine bila Jadranka Kosor.

"Predsjednica ne bi trebala bježati od medija"

"To je njegov najveći problem. Kad se jedan dio birača okreće Miroslavu Škori, kad većina njegovih birača misli da ne provodi Tuđmanovu politiku. Kada završe izbori, ako predsjednica ne uđe u drugi krug, onda kreće odbrojavanja za smjenu Andreja Plenkovića. Zna on to vrlo dobro. Znaju to veterani iz HDZ-a koji sada vrlo mudro šute. Vjerujte mi, 6. siječnja će se javiti netko iz vrha HDZ-a koji će propitati politijku Andreja Plenkovića i tada kreće njegovo rušenje“, misli Mislav Bago.

Nova TV svim istaknutijim kandidatima poslala je poziv na sučeljavanje. Bago objašnjava da su sučeljavanja dio hrvatske demokratske tradicije te da je najveća odgovornost na predsjednici Kolindi Grabar-Kitarović.

"Ona je ta koja brani mandat, ali ona je i ta koja čuva standarde koji su postavljeni. Njezino „ne“ i njezina želja da se u prvom krugu ne sučeli s protukandidatima, ona indirektno šalje poruku da ih se boji. A sada u ovom odnosu snaga, kao što smo vidjeli prošli tjedan, da je razlika među vodećim kandidatima statistička greška, ona bi trebala biti prva koja bi trebala čuvati svaki glas i ići na takve debate, a ne bježati od medija. Izbori se ne dobivaju pod staklenim zvonom ili da netko drugu za vas radi kampanju, nego vi to morate odraditi“, zaključio je Bago.