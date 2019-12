Predsjednički kandidat Dejan Kovač, koji se natječe kao nezavisni kandidat uz podršku HSLS-a, rekao je u četvrtak da je u SOA-i temeljni problem premreženost političkih opcija Kolinde Grabar-Kitarović i Zorana Milanovića u sigurnosno-obavještajnom sustavu.

Oni se nude kao rješenje, ali su problem. Oni to ne mogu riješiti, a jedini koji to može jest osoba neovisna od političkih stranaka i koja nema političkih repova, a to sam trenutačno samo ja, ustvrdio je Dejan Kovač na konferenciji za novinare u Zagrebu.

"Kako kampanja ide dalje, pokazalo se da su određeni kandidati zapravo HDZ-ova i SDP-ova kukavičja jaja jer samo napadaju jednu ili drugu stranu", rekao je Kovač i dodao kako je on jednako kritizirao i HDZ-ove i SDP-ove loše politike.

Zoran Milanović i Kolinda Grabar-Kitarović su braco i seka

Rekao je i da se Zoran Milanović obrušio na Kolindu Grabar-Kitarović, a da su upravo za njegova mandata ukinute sigurnosne procjene na najvišoj razini i da je omogućio da neki postanu ministri - onima koji su imali su više imovine nego Frankopani i koji su bili s druge strane političkog spektra.

"I upravo nam to pokazuje da su Zoran Milanović i Kolinda Grabar-Kitarović braco i seka iste matere", ustvrdio je Kovač.

Zahvalio je kolegama, predsjedničkim kandidatima Miroslavu Škori, Kolindi Grabar-Kitarović i Zoranu Milanoviću, "što su prepoznali prvu točku njegova programa - problem sigurnosno-obavještajnog sustava" te je podsjetio kako je upravo on prije četiri mjeseca, na prvoj konferenciji za novinare rekao da je problem u organiziranom kriminalu i da dvije godine premijer ni predsjednica nisu napravili ništa da se taj problem riješi.

Zahvalio je protukandidatima što će podržati njega i njegov program kada bude na Pantovčaku. (Hina)