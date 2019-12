Predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović posjetila je Veliko Trgovišće, rodno mjesto prvog hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana u povodu 20. godišnjice njegove smrti. Oštro se obrušila na Miroslava Škoru, osvrnuvši se na njegovu izjavu da je od HDZ-a ostalo samo ime.

"Tko to govori, čovjek koji je otišao ih Hrvatske '89. godine i zarađivao novce u Americi?", kazala je Kolinda Grabar-Kitarović o Miroslavu Škori i nastavila u oštrom tonu.

"Došla je moja američka obitelj i rekla dođi s nama, tu će biti rata, a ja sam rekla da ostajem. Umjesto da sam sa svojih 6 jezika koje znam radila za UNPROFOR za 1000 maraka, ja sam zarađivala ravno 90 maraka mjesečno u Ministarstvu obrazovanja i tehnologije, prešla u Ministarstvo vanjskih poslova za 200 maraka i skupa smo se borili za priznanje.

Pogledajte danas Kosovo i vidjet ćete koliko je to teško. Neka nitko ne minorizira ulogu svih nas koji smo ovdje radili, dok je netko pjevao u Americi i zarađivao velike novce", izjavila je Grabar-Kitarović.

Komentirala je i svoje pjevanje.

"Ja pjevam iz gušta, a neki pjevaju za velike novce. Prošle su godine organizirali dobrotvorne koncerte na račun lokalne samouprave.

To je zamagljivanje očiju narodu, da bi sebi stvorio nekakve ovlasti. On je bio (Miroslav Škoro, op.a.) najprije generalni konzul u Pečuhu, kasnije je bio saborski zastupnik, otišao je nakon osam mjeseci.

Ako želiš mijenjati svijet, mijenjaj stvari oko sebe. Ja sam isto svašta prošla, on je otišao zato što to nije donosilo dovoljno novca da bi izgradio tih svojih nekoliko kućerina i visoke zidove kojima se ogradio i sada tvrdi da je on nekakav narodni čovjek. Ma dajte, molim vas! Malo morgen", rekla je Grabar-Kitarović.

Nabrojala je Tuđmanovu ostavštinu.

"Sjećam se kako je Tuđman prognozirao rezultate HDZ-a na prvim višestranačkim izborima i koliko su mu se drugi smijali. A program koji je zacrtao 80-ih godina prošlog stoljeća potpuno je ispunio", rekla je Grabar-Kitarović i poručila kako u Tuđmanu vidi svog učitelja.

Upitana zašto u HDZ-u nema sloge oko Tuđmanove politike, o čemu svjedoči i izjava sina prvog predsjednika Stjepana Tuđmana, koji je podržao Škoru, Grabar-Kitarović kaže da ne želi ulaziti u obiteljske odnose.

"Stjepan Tuđman je privatna osoba danas i ima pravo na svoje mišljenje, a nema potrebe da se ja kao predsjednica očitujem o stavovima bilo koje privatne osobe", napominje.

"Današnji HDZ je čvrsto na putu koji je zacrtao dr. Tuđman", uvjerena je.