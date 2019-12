Voditelji prvog sučeljavanja u drugom krugu predsjedničkih izbora kazali su kako je jedan od stožera tražio da se pri kraju debate preskoče blic pitanja. I jedan i drugi stožer tvrde da to nisu bili oni.

Prvi kraju prvog sučeljavanja kandidata u drugom krugu predsjedničkih izbora, došlo je do malog nesporazuma. U trenu kad su trebala početi blic pitanja u rubrici "Kratko i jasno", voditelji su upozorili da je jedan od stožera tražio da se rubrika preskoči. To je začudilo i Zorana Milanovića koji je pitao jesu li njegovi to tražili, i Kolindu Grabar-Kitarović koja se, pogledavajući na sat, zapitala jesu li već dosadili ljudima.

Milanović je rekao da jesu odavno, ali su se svejedno oboje složili da se blic pitanja ipak nastave.

Voditelji na RTL-u nisu htjeli reći koji stožer je tražio preskakanje pitanja.

Nikola Jelić iz Milanovićeva stožera rekao je da to nisu bili oni.

"Stožer Zorana Milanovića nije tražio nikakvo odustajanje od bloka pitanja u debati", napisao je na Twitteru.

Zoltan Kabok, glasnogovornik kampanje Kolinde Grabar-Kitarović rekao nam je da to nisu bili ni oni. Oglasio se i voditelj stožera HDZ-ove kandidatkinje.

"Kao voditelj izbornog stožera Kolinde Grabar-Kitarović nisam tražio prekid debate", napisao je Ivan Anušić.



Debatu je komentirala i bivša premijerka Jadranka Kosor. Osim što se obrušila na Grabar-Kitarović, napisala je i kako nije u redu ako je neki od stožera tražio preskakanje pitanja.

"A to da jedan stožer uredi sučeljavanje, zaista je neviđeno. Laku noć", napisala je.

U rubrici "Kratko i jasno", oba kandidata su odgovarili na pitanje što bi učinili da u Hercegovini sretnu Zdravka Mamića, Milanović vidi li Davora Bernardića kao premijera, Grabar-Kitarović bi li digla ruku za istanbulsku konvenciju...