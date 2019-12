Osim troje vodećih predsjedničkih kandidata prema istraživanju Dnevnika Nove TV, ostali pretendenti za Pantovčak još nisu u niskom startu u izbornoj utrci. Kako će uopće izgledati njihove kampanje i koje će poruke imati?

U petak nije bila u kampanji, no Kolindu Grabar-Kitarović dočekalo je pitanje završi li u zatvoru Milan Bandić bi li ga pomilovala ako dobije takav zahtjev. "Ma dajte molim vas, s tim hipotetičkim pitanjima budimo ozbiljni, jeste vi ozbiljni novinar ili Radio Mileva", odgovorila je Grabar-Kitarović.

Autobusom će obilaziti Hrvatsku, pred njom su skupovi u dvadesetak gradova.

Puno posla čeka i Zorana Milanovića, koji je u petak bio u Pločama.

Ali i Miroslava Škoru. Iz tima Mislava Kolakušića poručuju - plan je u kampanji potrošiti nula kuna. Do birača će uz pomoć društvenih mreža, spreman je i na sučeljavanje. "Putujem o svojem trošku, ne plaćam ručkove iz državnog proračuna", ističe Kolakušić.

Dalija Orešković poziva birače da biraju srcem i prema kvaliteti kandidata. Do njih će pokušati doći bez velikih skupova i jumbo plakata. "Moj kapital, onaj koji je neuništiv, jest moj javni kredibilitet, dosljednost, hrabrost, odlučnost. Čini mi se da... ma ne, sigurna sam da mi među ostalih 10 kandidata u tome nema ravnog", kazala je Orešković.

Služit će se društvenim mrežama, kao i Dejan Kovač, no on će i osobno do birača. "Imat ćemo par manjih skupova, ali primarni moj fokus je osobni kontakt s hrvatskim građanima. Od osmog mjeseca do danas već sam skoro pet puta prošao cijelu Hrvatsku i smatram da je stisak ruke s građanima inicijalni zalog za njihovo povjerenje za budućnost", objasnio je Kovač.

Dario Juričan, koji se u kampanji želi zvati Milan Bandić, u izbornoj utrci širi slogan Korupcija svima, a ne samo njima. "Ja ću nastaviti svoje djelovanje, radit ću 'koruptošetnje' po hrvatskim gradovima i pokazat ću ljudima kako se u kratko vrijeme uz mene mogu odvratno obogatiti", otkriva Juričan.

"Pokušat ću osnažiti funkciju predsjednika države, za mene je predsjednik države simbol državnosti, a to znači upravljanje svojom slobodom. Smatram da je nakon smrti predsjednika Tuđmana to upravljanje slobodom ušlo u slijepu ulicu", kazao je Anto Đapić.

U obilasku Hrvatske Katarina Peović najviše će govoriti o problemima radnika. Đapić se okreće mlađim glasačima - imat će, kaže, velike skupove u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini.

"Nastavit ćemo s tim putovanjima ako nam sredstva budu dopustila, jer moja kampanja je vjerojatno jedna od najsiromašnijih. Od vrata do vrata vjerojatno nećemo ići, ali ćemo se družiti s građanima, na terenu. Važno nam je otići u one tvornice i među radnike koji imaju trenutno problema", kazala je Peović.

Program Nedjeljka Babića je borba za običnog čovjeka. Planira posjet velikim gradovima. "Mi nećemo sve sada riješiti kroz ove predsjedničke izbore, ali kroz parlamentarne izbore bi mogli riješiti situaciju u državi. Mislim da je vrijeme da krene ta lavina rješavanja svih tih problema koji su se nagomilali ovih tridesetak godina", smatra Babić.

Ivan Pernar žali se na medije, a kampanju uglavnom vodi putem društvenih mreža. "Moj koncept kampanje bit će zapravo u potpunosti van mainstream medija. Znači, ići ću preko društvenih medija, a s druge strane - ići ću za time da se leci razdijele od ruke do ruke", objasnio je Pernar.

A još im je 15 dana preostalo za osvajanje birača i Pantovčaka.

