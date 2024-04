Praktični savjeti za korištenje difuzora: kako odabrati pravi i kako koristiti eterična ulja?

Jako je puno načina na koje u današnjem svijetu možete stvoriti idealnu atmosferu i ambijent u vašem domu.

Samo jedna kapljica arome ima moć da promijeni svaki prostor u vašu oazu mira i opuštanja, svježine i udobnosti. Bez ikakvih otvorenih plamena ili kojekakvih priključaka difuzor se nameće kao logičan odabir pomoću kojeg ćete u trenu ispuniti prostoriju primamljivim mirisima.

Što su difuzori?

Difuzori su, dakle, mali uređaji koji raspršuju mirise eteričnih ulja. Na taj način ispunjavaju prostoriju vašim omiljenim mirisom. Na tržište dolaze u raznim oblicima, veličinama i vrstama, a svaki je dizajniran da odgovori na različite želje i potrebe osobe koja ih koristi. Najčešće vrste difuzora su difuzori s ultrazvučnom tehnologijom zaslužnom za ravnomjerno raspršivanje pare. Pojedini modeli obogaćeni su LED rasvjetom u boji koja također pridonosi cjelokupnoj atmosferi.

Kako odabrati difuzor?

Kao što smo ranije spomenuli, dostupni su difuzori različitih dimenzija, ovisno o kapacitetu spremnika za vodu. Uobičajene veličine kreću se od 200 ml do 500 ml, a to utječe na njihovo vrijeme rada tijekom jednog punjenja. Primjerice, raspršivač kapaciteta od 400 ml može trajati i do 13 sati bez prekida. Još jedna poželjna značajka koju treba potražiti kod difuzora je funkcija automatskog isključivanja. Zahvaljujući tome jednostavno odaberete jedan od ponuđenih mjerača vremena; po isteku tog vremena, difuzor će se automatski isključiti.

LED svjetla su dodatni bonus jer. Podešavanje svjetla je također je nešto što biste trebali tražiti, a uključeni pribor za čišćenje također nikome ne može naškoditi.

Neki difuzori tijekom rada proizvode buku. Bitno je napomenuti da je ovaj zvuk jedva primjetan. Međutim, ako ćete koristiti difuzor za meditaciju, razmislite hoće li vam pozadinska buka utjecati na vaše vježbe opuštanja.

Kako koristiti eterična ulja?

Iako raspršivanje eteričnih ulja može zvučati otmjeno, ovaj luksuzni način korištenja zapravo je vrlo jednostavan. Sve što trebate je mala šalica vode, eterično ulje po vašem izboru i difuzor. Nema zbunjujuće ploče s gumbima ili čudnog mehanizma za otvaranje; jednostavno napunite spremnik za vodu do označene crte, zatvorite ga, vratite se u spremnik i difuzor je spreman za rad.

Nešto zabavno u vezi s eteričnim uljima je to što ih ne morate koristiti pojedinačno. Drugim riječima, možete ih miješati i kombinirati onako kako vi to želite. Kada govorimo o tome koliko je kapi ulja potrebno, savjetujemo vam da je uvijek bolje započeti s par kapi. Nakon nekoliko minuta po potrebi možete ukapati još ako želite. Za početak, to bi značilo 5-10 kapi ulja, a ako ćete ih miješati, onda su 2-3 kapi od svakog sasvim dovoljne.

Eterična ulja vrlo su moćna i da ljudi imaju različite sklonosti i toleranciju na jake mirise. Osim količine ulja, na jačinu raspršivanja utječu i postavke difuzora. Stavite difuzor na srednju postavku rada, a ako se s vremenom smanji intenzitet mirisa, pojačate ga na maksimum.

Na kraju, ali ne manje važno, ne zaboravite isprati difuzor prije idućeg korištenja. Temeljito ga operite sapunom i toplom vodom te ostavite da se osuši na sobnoj temperaturi.