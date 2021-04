U četvrtak ujutro, malo prije 6 sati, zabilježen je umjeren potres kod Drniša.

Umjereni potres kod Drniša zabilježili su naši seizmografi.Potres se osjetio na širem području

"Jutros, 8. travnja 2021. godine u 5 sati i 57 minuta seizmografi Seizmološke službe Republike Hrvatske zabilježili su umjeren potres s epicentrom kod Peručkog jezera, 22 km istočno od Drniša. Magnituda potresa iznosila je 3,2 prema Richteru, a intenzitet u epicentru IV stupnja EMS ljestvice", priopćeno je iz Seizmografske službe.

"Bome se treslo i tutnjalo", "Glasna tutnjava koja je trajala 5 sekundi pa kratko i snažno podrhtavanje. Djeca su se uplašila", "Bio sam u krevet i samo me odjednom zatreslo", "Prvo zvuk kao da je nešto puklo, onda se počelo tresti", "Zagrmilo glasno, ali jako kratko. Instantno buđenje", napisali su neki od građana na EMSC-u.

