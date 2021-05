Prije nego što može postati veliko gradilište, Petrinja mora prestati biti veliko rušilište. Posao rušenja nakon potresa unosan je posao koji su htjele domaće tvrtke, a kažu da ga nisu dobile.

U Petrinji, gradu koji vapi za obnovom, Ivanovi strojevi gotovo pet mjeseci ne rade.

"Nitko ne zove. Ili to netko sve zauzme, ne znam. Nešto se događa", kaže Ivan Roganec, vlasnik obrta za zemljane radove i niskogradnju.

A 4000 kuna pomoći koje dobiva, tvrdi, nisu dostatne.

"To kad gledaš, kad ideš registrirati, uzeti gume, ti je ništa.Moraš održavati Jadno, potlačeno, što da vam kažem", dodaje.

Sličnu sudbinu dijeli i Mario, koji zapošljava 52. ljudi. Prvi su nakon potresa u prosincu izašli čistiti ulice Petrinje i Siska.

"Apsolutno volonterski. Nakon toga nismo angažirani do prošloga tjedna ni za jednu akciju. Najtužnije mi je od svega kada me moji djelatnici pitaju zašto mi ništa ne radimo. Kuće mojih radnika ruše svi samo ne domaće firme", rekao je Mario Sloup, vlasnik tvrtke niskogradnje i visokogradnje.

Na taj problem upozoravaju i u Udruženju obrtnika Sisak. Na području županije postoji oko 20 tvrtki koje mogu rušiti nesigurne objekte.

"Strašno je što se na našem području dogodilo upravo to da ruše svi iz Republike Hrvatske osim domaćih ljudi. Mislim da je to neoprostivo i da je to žalosno", rekla je Ivanka Čačić, predsjednica Udruženja.

Hoće li Petrinja moći raditi, a ne samo preživljavati? Punom parom se radi na stambeno-poduzetničkom naselju

U gradu ispod porušenih krovova ljudi ne gube nadu u bolje sutra: "Vidi se pomak, stvari idu nabolje, ali sve to ide vrlo sporo"

Dva mjeseca, kažu, apeliraju na jedinice lokalne samouprave da više uključe lokalne tvrtke i obrte.

"Neki ljudi to već provode, neki, s našim upozorenjima, su krenuli to raditi, a neki se nisu još uvijek ni oglasili. Od velikih gradova nisu nam se javili Sisak i Petrinja", rekla je Čačić.

Iz Siska na naš upit odgovaraju da su jedinice lokalne samouprave Zakonom o obnovi isključene iz tog procesa te da oni ne angažiraju tvrtke ni za rušenje ni za obnovu. S druge strane, iz nacionalnog stožera zaduženog za obnovu odgovorili su nam da su općine i gradovi dobili tu ovlast.

"Ako se ništa ne dogodi kroz nekakvo izvjesno vrijeme, ljudi su spremni izaći sa strojevima van na cestu. Mi se stvarno nadamo da se to neće dogoditi", rekla je Čačić.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr