Novi potres osjetio se jutros u 6:58 u Hrvatskoj.

Oko 7 sati na području središnje Hrvatske osjetio se potres magnitude 3.2 prema Richteru, javio je EMSC. Naknadno je EMSC ispravio jačinu potresa u 3,3.

Seizmološka služba RH potom je javila jačinu potresa od 3.5 prema Richteru.

"Danas, 19. ožujka 2021. godine u 6 sati i 58 minuta seizmografi Seizmološke službe zabilježili su umjeren potres s epicentrom kod Gline. Magnituda potresa iznosila je 3.5 prema Richteru, a intenzitet u epicentru IV-V stupnja EMS ljestvice", navodi se u priopćenju na njihovim stranicama.

Epicentar potresa bio je 33 kilometra južno od Zagreba, 24 kilometra sjeveroistočno od Karlovca, na dubini od 10 kilometara, navodi se na stranicama EMSC-a.

"Tutnjava i trešnja od nekoliko sekundi", "Jače podrhtavanje", komentirali su neki na stranicama EMSC-a.

M3.3 #earthquake (#potres) strikes 34 km E of #Karlovac (#Croatia) 14 min ago. Updated map of its effects: pic.twitter.com/5SdGpV951H