Jak potres pogodio je tijekom noći s petka na subotu Crnu Goru. Izmjerena mu je magnituda od 4,3 po Richteru. Europsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC) izradio je animaciju prijave korisnika na njihovu aplikaciju u prvih pet minuta nakon potresa.

Potres magnitude 4,3 po Richteru pogodio je noćas oko 1 sat područje nedaleko od Herceg Novog u Crnoj Gori. Podrhtavanje su osjetili i stanovnici Dubrovnika, pa čak i Splita.

EMSC je objavio animaciju prvih pet minuta nakon podrhtavanja tla u kojima se vidi reakcija građana iz područja na kojem se potres osjetio.

"Noćas je Crnu Goru probudio potres. Pogledajte kako brzo su reagirali korisnici aplikacije LastQuake i koliko ih je otvorilo aplikaciju nakon što su primili obavijest o potresu. Ostanite sigurni", poručili su iz EMSC-a.

Last night #Montenegro was waken up by an #earthquake. Look how fast LastQuake app users opened it (orange dots) and see the impact of notifications with people open it after the notification! Stay safe pic.twitter.com/MwPpZo0M5y