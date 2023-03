Zatreslo se tlo u Sjevernoj Makedoniji. EMSC javlja da je u četvrtak poslijepodne zabilježen potres čija je magnituda bila 2,5 prema Richteru.

Potres magnitude 2,5 prema Richteru zabilježen je u Sjevernoj Makedoniji u četvrtak u 16:21. EMSC je ranije javio da je magnituda 3,0 pa su korigirali taj podatak.

Epicentar potresa bio 2 kilometra jugoistočno od mjesta Štip na dubini od 5 kilometara.

"Kratko se drmalo", "Trešnja bez zvuka", "Jedan gratis prije kolokvija", "samo se streslo", neka su od iskustava građana koji su osjetili potres.

Look! You are a seismic sensor: when you feel a tremor and launch the LastQuake app,we know that an #earthquake (#земјотрес) might have occurred👇LastQuake launches before🟠 and after 🟣 the app notification about the #earthquake (#земјотрес) in #Shtip 14 min ago. pic.twitter.com/1ZaskdVBch