Stanovnici Zadra i okolice prijavljuju da su jutros nešto prije 7 sati osjetili potres.

"Čulo se kao udar groma uz kratkotrajnu trešnju", jedan je od komentara iz Zadra na aplikaciji EMSC, na kojoj jutros, nešto prije 7 sati brojni stanovnici toga grada i okolice prijavljuju potres.

"Čulo se polagano tutnjanje i onda jaki udar", kaže drugi komentar.

"Kao grmljavina, pas se uznemirio oko toga", napisao je netko iz Nina.

Hrvatski seizmolozi poručuju da je potres bio jačine 2,6.

"Jutros, 23. studenog 2022. godine u 6 sati i 50 minuta seizmografi Seizmološke službe Republike Hrvatske zabilježili su slab potres s epicentrom 8 kilometara istočno od Zadra, kod mjesta Crno. Magnituda potresa iznosila je 2,6 prema Richteru, a intenzitet u epicentru III stupnja EMS ljestvice", navode.

U EMSC-u potvrđuju jačinu.

