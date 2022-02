Prema prvim informacijama, potres je iznosio 4,2 prema Richteru pa je smanjen na 4,1, a epicentar je bio u blizini Tuzle. Osjetio se diljem BiH, ali i u Hrvatskoj, Srbiji te Sloveniji.

Bosnu i Hercegovinu oko 15:20 je prodrmao potres jačine 4,1 prema Richteru, javio je EMSC. Epicentar je na dubini od 10 kilometara u blizini Tuzle.

"Jako se osjetilo, mislio sam da će zidovi popucati", komentirao je korisnik aplikacije za dojavu potresa.

"Kao eksplozija, jako je zatreslo. Zvuk je strašan", "Jezivo", Bio je kratak, ali žestok", neki su od komentara.

Prema trenutnim informacijama, nema dojava o materijalnoj šteti ili žrtvama.

#Earthquake in 15 km NW of #Tuzla (Bosnia & Herzegovina) 17 min ago (local time 15:17:54). Updated map - Colored dots represent local shaking & damage level reported by eyewitnesses. Share your experience via:

📱https://t.co/LBaVNdVFgz

🌐https://t.co/7WCKUY2f4V pic.twitter.com/LBg6zSfDzo