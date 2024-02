Snažan potres pogodio Jadransko more: "Zatreslo se poprilično"

Euromediteranski seizmološki centar izvijestio je o potresu koji je u 10:23 pogodio Jadransko more.

Prema prvim informacijama, magnituda je 4,8, a epicentar je u Jadranskome moru, između talijanskog Barija i Dubrovnika.

"Jako snažno", "U Kotoru se osjetio ovaj potres, baš je ljuljalo", "Buka samo, Budva", "Metković, osjetio se dobro, kratko", "Zatreslo se poprilično", neki su od komentara na EMSC-u.

Potres se, između ostalog, osjetio i u Zenici, Sarajevu, Splitu, talijanskom Tarantu.

#Earthquake (#terremoto) confirmed by seismic data.⚠Preliminary info: M4.8 || 101 km NE of #Bari (#Italy) || 3 min ago (local time 10:23:20). Follow the thread for the updates👇 pic.twitter.com/zgS4uXwX5m