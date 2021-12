Snažan potres jačine 7.5 stupnjeva po Richteru pogodio je u utorak istočnu Indoneziju izazvavši upozorenje na tsunami, objavio je meteorološki odjel, ali nema trenutačnih informacija o žrtvama ili šteti.

Epicentar potresa je bio 112 km sjeverozapadno od Larantuke, u istočnom dijelu indonezijskog otoka Floresa, na dubini od 12 km.

Odmah je izdano i upozorenje za tsunami za područja Malukua, za Istočne i Zapadne Male sundske otoke i jugoistočnog i južnog Sulawesija.

Nakon prvog potresa uslijedio je i drugi jačine 5.6 stupnjeva po Richteru.

Voditelj agencije za ublažavanje katastrofa u Larantuki Alfons Hada Betan, rekao je da nema neposrednih izvještaja o šteti i da se potres osjećao nekoliko minuta dok su ljudi bježali iz svojih domova.

Ljudi su na društvenim mrežama rekli da se potres snažno osjetio i u Makassaru u Južnom Sulavesiju.

Pacifički centar za upozorenje na tsunami sa sjedištem u SAD-u rekao je da su na temelju preliminarnih parametara potresa mogući opasni valovi za obale koje se nalaze unutar 1000 km od epicentra potresa.

Indonezija se nalazi na "pacifičkom vatrenom prstenu", području visoke seizmičke aktivnosti koje se nalazi na više tektonskih ploča.

Felt #earthquake (#gempa) M7.2 strikes 147 km NE of #Ende (#Indonesia) 15 min ago. Please report to: https://t.co/bDSRTkrgol pic.twitter.com/zW06HaOCgG