U srijedu u 21:19 zabilježen je novi potres na Baniji.

U srijedu navečer u 21:19 seizmografi Seizmološke službe Republike Hrvatske zabilježili su umjeren potres s epicentrom kod Gline.

Magnituda potresa iznosila je 3,2 prema Richteru, a intenzitet u epicentru IV stupnja EMS ljestvice.

EMSC je ranije javio da je epicentar potresa 2 kilometra zapadno od Gline i 53 kilometra jugoistočno od Zagreba na dubini od 5 kilometara.

Prema njihovim podacima, magnituda potresa bila je 3,3 po Richteru.

"Glina. Katastrofa. Davno nije bilo...", "Zvuk i jako ljuljanje", "Dosta je treslo.. I trajalo je... Topusko!", "Opala 2 puta jaka zaredom", "Osjetilo se podrhtavanje kuće. Ovo je drugi u pola sata. Više se ne pokazuje svaki put kad je potres", "Škripanje namještaja, lagani trzaj na krevetu", "Gornje Vrapče. Lagano zaljuljalo kuću uz škripanje prozora...", neka su od iskustava koja su napisali građani.

M3.3 #earthquake (#potres) strikes 29 km SW of #Sisak (#Croatia) 36 min ago. Updated map of its effects: pic.twitter.com/QLfwB4iNJI