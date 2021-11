Dva potresa u petak navečer pogodila su područje Banovine.

EMSC aplikacija javlja kako je nešto iza 23 sata treslo 3,1 po Richteru, a 10-ak minuta kasnije osjetio se i jači potres. Bio je 3,5, s epicentrom 14 kilometara jugozapadno od Petrinje.

M3.5 #earthquake (#potres) strikes 21 km SW of #Sisak (#Croatia) 15 min ago. Updated map of its effects: pic.twitter.com/d8Wki88utV