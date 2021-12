Tlo na Banovini ne miruje. Novi potres jačine 3,0 prema Richteru uznemirio je stanovnike oko 22:20 sati.

Večeras oko 22:20 potres jačine 3,0 prema Richteru zatresao je područje Banovine, javlja Seizmološka služba pri Geofizičkom odjelu PMF-a. Prema prvim informacijama nalazio se na dubini od 18 kilometara, 10 kilometara zapadno od Siska. EMSC je javio da je bio jačine 2,7 prema Richteru.

"Večeras, 13. prosinca 2021. godine u 22 sata i 18 minuta seizmografi Seizmološke službe zabilježili su slab potres s epicentrom kod Donje Budičine, 5 km jugo-jugoistočno od Petrinje. Magnituda potresa iznosila je 3,0 prema Richteru, a intenzitet u epicentru III-IV stupnja EMS ljestvice", napisali su

Novi potres zatresao Banovinu (Foto: EMSC)

"Užasno ljuljanje i jak udarac", "Čula se jaka buka nekoliko sekundi, pripremali smo se na najgore", "Točno se osjeti val trešnje kako dolazi i prolazi", "Pošteno udarilo", komentari su korisnika na aplikaciji EMSC-a.

M2.7 #earthquake (#potres) strikes 10 km W of #Sisak (#Croatia) 11 min ago. Updated map of its effects: pic.twitter.com/fNBmQ5RSNR