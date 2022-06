Zabilježen je novi potres u našem susjedstvu. Ovaj put, podrhtavalo je tlo u Jadranskom moru uz talijansku obalu. Osjetio se i kod nas.

Europsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC) zabilježio je potres magnitude 4,3 po Richteru u Jadranskom moru.

EMSC je u tvitu izdvojio jedno od iskustava, pristiglo iz Ljubljane, a u kojemu kratko piše "Udri, Mujo!".

Potres se osjetio u Sloveniji, Hrvatskoj, Italiji i Crnoj Gori.

