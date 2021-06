U srijedu je zabilježeno novo podrhtavanje tla na Banovini. Potres se osjetio u Hrvatskoj i BiH.

U srijedu u 13:44 zabilježeno je novo podrhtavanje tla kod Sunje. Potres magnitude 2,3 po Richteru osjetio se u Hrvatskoj i u BiH.

Epicentar potresa je 73 kilometra jugoistočno od Zagreba i osam kilometara sjeverno od Kostajnice, na dubini od dva kilometra, javlja EMSC.

"Jako se osjetio u Sunji kod Siska", "Jako zatutnjalo i kratko zatreslo", "Kao da je mina eksplodirala, streslo jako", "Zatreslo pod nogama", neka su od iskustava koje su napisali građani na EMSC-u.

